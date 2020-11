Autor de um gol no jogo de sábado (28), Neymar ainda falou sobre o confronto com o Manchester United na Inglaterra, nesta quarta-feira (2), pela penúltima rodada da fase de grupos. O PSG está na segunda posição da chave com os mesmos seis pontos do RB Leipzig e três atrás dos ingleses.

“Sabemos da importância do jogo de quarta, como no último jogo da terça. Foi difícil, não jogamos bem, mas conseguimos vencer, que é o mais importante. Na quarta vamos em busca do nosso melhor jogo, voltar a jogar bem, nós não temos jogado do jeito que queremos, temos que melhorar esses detalhes, conversar bastante com a equipe, com os companheiros, para que possamos organizar e sair com a vitória de lá, porque se continuar desse jeito vai ser difícil”, disse.