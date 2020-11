Após amargar o pior início no Campeonato Espanhol em 29 anos, o Barcelona se recuperou com o triunfo e subiu sete posições na tabela de classificação. O time catalão, que vinha de derrota para o Atlético de Madrid, agora ocupa o sétimo lugar, com 14 pontos, ainda distante da líder Real Sociedad, que ainda entra em campo neste domingo. O Barça, porém, tem dois jogos atrasados para fazer. O Osasuna caiu para a 15ª colocação, com 11 pontos.

Escalado com uma formação ofensiva por Ronald Koeman, o Barcelona não tomou conhecimento do Osasuna e dominou o adversário durante todo o jogo. Com espaço para construir as jogadas, os gols saíram naturalmente.

Na primeira etapa, Braithwaite abriu o placar aos 29 minutos, pegando rebote da própria finalização defendida pelo goleiro. A bola bateu no joelho do atacante e entrou. Foi o primeiro gol do norueguês no Camp Nou.

Os anfitriões diminuíram um pouco o ritmo até Griezmann aparecer para marcar um golaço, aos 41 minutos. Coutinho recebeu de Messi e rolou na esquerda para Alba, que fez o cruzamento. A zaga afastou nos pé do atacante francês, que, de primeira, não deixou a bola cair e acertou uma pancada de pé esquerdo da entrada da área. Uma pintura no Camp Nou.