Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Após empate com o Atlético Goianiense, equipe retoma treinamentos. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

É semana de jogo decisivo no Beira-Rio e o Inter realizou o primeiro treino voltando todas as atenções ao Boca Juniors, para a partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida, que estava marcada para a última quarta-feira (25) e devido à morte do ídolo argentino Diego Maradona, houve cancelamento, foi transferida para esta quarta (2), às 21h30.

A equipe treinou na manhã desta segunda-feira (30), no CT Parque Gigante, de olho no time argentino. O técnico Abel Braga, que aguarda novo teste da COVID para saber se poderá comandar a equipe, não terá à disposição Rodinei e Cuesta, que estão suspensos após o terceiro cartão amarelo. Na lateral direita então, a presença é de Heitor é certa, na zaga, a dupla Zé Gabriel e Moledo iniciam a partida.

Abel Hernandez segue fora por lesão, assim como Moisés que se recupera de uma lesão muscular e tem poucas chances de retorno. Rodrigo Dourado, com dores no joelho após a pancada sofrida na partida contra o Fluminense, segue como dúvida. Edenílson apresenta mal estar, testou negativo mas não se descarta a possibilidade de estar com a COVID-19.

Resta mais uma atividade para a comissão técnica definir o time que entrará em campo na quarta à noite. O jogo de volta entre os dois clubes está marcado para a próxima quarta-feira (9), na Bombonera.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

