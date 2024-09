Futebol Neymar detona em treino de finalização e torcedores disparam: “Volta logo”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Neymar chamou a atenção nos últimos dias ao realizar treinos de finalizações com os companheiros de clube. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atacante do Al-Hilal, Neymar chamou a atenção nos últimos dias ao realizar treinos de finalizações com os companheiros de clube, apresentando um aproveitamento muito acima da média. Um vídeo publicado pela comunicação do Al-Hilal mostra Neymar se divertindo durante os treinos. O desempenho do camisa 10 foi excepcional.

Nas redes sociais, torcedores comentaram animados. “Abençoa esse joelho, senhor. Tira a força de todos os joelhos da minha família e coloca no dele”, brincou um internauta. Outro apenas comemorou a proximidade do retorno de Neymar: “Estou feliz vendo o Ney treinando”.

De fato, o atacante brasileiro está muito próximo de voltar. Ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante um jogo contra a seleção do Uruguai e passou os últimos 12 meses em tratamento.

Liga Saudita

Em outra frente, o atacante Neymar não deverá atuar pelo Al-Hilal na Liga Saudita, ao menos no ano de 2024. O brasileiro, que ainda se recupera de grave lesão no joelho esquerdo, não foi inscrito pelo técnico Jorge Jesus na liga.

Informações da imprensa saudita apontavam que Neymar ainda precisaria de mais dois meses de tratamento antes de voltar a campo. Também por conta dessa indecisão, segundo o portal “UOL”, o lateral brasileiro Renan Lodi foi mantido na lista de inscritos no lugar do atacante.

O prazo para inscrição de jogadores terminou em 11 de setembro. Três dias depois, oito estrangeiros do Al-Hilal entraram em campo contra o Al-Riyadh, restando apenas uma vaga para jogadores de outros países.

O empresário de Lodi confirmou que o lateral segue na lista da equipe, indicando que Neymar está fora.

A lista de estrangeiros do Al-Hilal no Campeonato Saudita só pode ser alterada novamente em janeiro de 2025. Até lá, caso se recupere, Neymar pode entrar em campo em amistosos e na Champions League da Ásia.

A expectativa é que o camisa 10 da Seleção Brasileira volte a treinar normalmente em outubro. Até novembro, ele já poderá ter condições de jogar 90 minutos pelo clube saudita. Possivelmente, o brasileiro ficará um ano inteiro sem jogar, fato inédito na carreira.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, durante partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No começo de novembro, o jogador passou por cirurgia. As informações são do portal de notícias Terra e da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-detona-em-treino-de-finalizacao-e-torcedores-disparam-volta-logo/

Neymar detona em treino de finalização e torcedores disparam: “Volta logo”

2024-09-22