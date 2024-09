Futebol Messi lança produtora de cinema, TV e eventos esportivos

O jogador Lionel Messi anunciou a criação de sua própria produtora de conteúdo, chamada 525 Rosario, em uma parceria com a Smuggler Entertainment. A nova empresa terá sedes em Miami (onde o craque vive com sua família) e Los Angeles e desenvolverá projetos para TV, cinema, eventos esportivos ao vivo e comerciais, com foco em conteúdo familiar e iniciativas de alcance global.

A produtora 525 Rosario foi nomeada em homenagem ao endereço da casa da família Messi em Rosario, na Argentina, destacando as raízes e os valores familiares que o atleta deseja transmitir através de seus projetos.

“O entretenimento sempre foi uma paixão para mim, seja dentro de campo ou em outras áreas”, declarou Messi. “Estou muito motivado pela oportunidade de expandir o projeto que criamos com a Smuggler Entertainment e levar essa experiência para um público global por meio desta nova empreitada”, acrescentou.

Estrelas do esporte

A parceria com a Smuggler Entertainment, produtora que já trabalhou com Messi em documentários como A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão de uma Lenda e Messi nos Estados Unidos, marca uma nova fase para o jogador, que segue os passos de outras estrelas do esporte que também investiram no setor de entretenimento – como LeBron James, Steph Curry e Tom Brady.

Alcance global

O CEO da Smuggler e responsável pela nova produtora, Tim Pastore, afirmou que o objetivo da 525 Rosario será criar conteúdos que representem tudo o que Messi simboliza, tanto em termos de produção de qualidade de alcance global quanto em iniciativas comunitárias e voltadas para a família. “Estamos muito gratos à família Messi pela oportunidade de desenvolver experiências que conectem o público local e mundial, e ao mesmo tempo inovar em gêneros tradicionais”, disse Pastore.

Uma nota atribuída à família Messi acrescenta: “Gostaríamos de continuar avançando no setor de entretenimento, trazendo novas iniciativas e produções com alcance global por meio de narrativas, programação e experiências inovadoras”.

De acordo com a divulgação, a empresa também buscará incorporar atributos de inovação e trabalho em equipe associados a Messi. Além disso, defenderá perspectivas para a comunidade latina e hispânica, e seu público em geral.

Desde 2023, Messi joga no Inter Miami CF, clube de futebol dos Estados Unidos, e na seleção argentina. As informações são do site Canaltech e do portal de notícias Terra.

