Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Durante o período em que atuaram juntos no PSG, o brasileiro e o francês se desentenderam em diversas oportunidades. (Foto: Reprodução)

Alguns brasileiros do Real Madrid podem ter sido alertados sobre uma possível dificuldade no relacionamento com Kylian Mbappé. De acordo com o jornalista Cyril Hanouna, da Rádio Europe 1, Neymar teria enviado uma mensagem alertando os compatriotas sobre a convivência com o craque francês.

Em seu discurso, o repórter relembrou os conflitos do passado envolvendo os ex-jogadores do Paris Saint-Germain e destacou a amizade do brasileiro com algumas estrelas do clube espanhol. Vinicius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick são os atuais companheiros de Mbappé no Santiago Bernabéu e de Neymar na Seleção Brasileira.

Ainda segundo Hanouna, a mensagem enviada aos brasileiros do Real Madrid dizia que era “catastrófico” e um “inferno” jogar ao lado do astro francês. Após um fim de contrato conturbado com o PSG, Mbappé chegou ao clube espanhol no meio deste ano, início da temporada europeia.

Antes da chegada à Espanha, Mbappé atuou por quase oito anos no PSG, dos quais seis foram ao lado de Neymar, que deixou a equipe em 2023 para se juntar ao Al Hilal.

Atritos

Durante o período em que atuaram juntos no PSG, o brasileiro e o francês se desentenderam em diversas oportunidades, seja em jogos oficiais ou em treinos da equipe.

Em 2022, o brasileiro ficou na bronca após não ter recebido um passe de Mbappé. Neymar estava na cara do gol, mas o companheiro de time preferiu o chute direto, sem sucesso. Mbappé já havia feito dois gols e buscava o hat-trick contra a Juventus, na Champions.

Um ano depois, o atacante brasileiro curtiu uma publicação que criticava a postura de Mbappé. A publicação citava uma reportagem do francês L’Equipe. “No verão passado, Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz”, dizia a página. O post foi curtido pela conta oficial de Neymar.

Vale lembrar que quando Neymar deixou o clube francês rumo ao futebol árabe, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. As informações são do portal de notícias Terra e da CNN.

