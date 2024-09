Futebol Destaque do Real Madrid, Vinícius Júnior recebe prêmio de melhor jogador da Champions League

Com dois belos troféus em mãos, o brasileiro citou a escolha como o melhor da Champions League e dividiu as honras com o grupo merengue. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Vinícius Júnior usou suas redes sociais nessa segunda-feira (16) para exibir os prêmios recebidos da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) de melhor jogador da Champions League de 2023/2024, na qual conduziu o Real Madrid ao 15º título, anotando um dos gols da decisão diante do Borussia Dortmund (2 a 0), em Wembley.

Com dois belos troféus em mãos, o brasileiro citou a escolha como o melhor da Champions League e dividiu as honras com o grupo merengue. “Trabalho e personalidade te levam a lugares altos. Obrigado a todo os meus colegas por isso. Amo vocês”, legendou Vini Júnior.

A grande apresentação na edição passada, na qual anotou seis vezes e ainda distribuiu cinco assistências, coloca o brasileiro como forte candidato à Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada. Concorre com o companheiro Jude Bellingham e o espanhol Rodri.

Se depender do uruguaio Valverde, seu parceiro em Madri, o título já está decidido. “O próximo Bola de Ouro”, comentou o jogador na foto de Vini Jr. E muitos companehrios fizeram o mesmo,

“Merecido”, respondeu o compatriota Rodrygo, enquanto o astro Mbappé usou emojis de fogo e coração. Até o experiente Marcelo, hoje lateral-esquerdo do Fluminense, vibrou com a conquista, também com corações. “Parabéns, irmão! Siga firme e continue fazendo história”, deu os parabéns o ex-jogador de basquete do Flamengo, Olivinha.

Rapidamente o post do camisa 7 viralizou com muitos torcedores do Real Madrid e brasileiros em geral dizendo que veio por merecimento e que “é apenas o começo”, já garantindo que a Bola de Ouro será de Vini Jr.

Gesto de silêncio

O clube 15 vezes campeão da Europa começa uma nova caminhada na Champions nesta terça-feira (17), quando recebe o Stuttgart, da Alemanha, na 1ª rodada da nova edição do torneio continental. O jogo é no estádio Santiago Bernabéu, a partir das 16h (horário de Brasília).

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira para falar da preparação do Real Madrid visando o duelo com o Stuttgart, pela Champions League, e aproveitou a oportunidade para sair em defesa do atacante Vinícius Júnior. No sábado, o jogador fez o gesto de silêncio para a torcida do Real Sociedad após balançar as redes na casa do adversário, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

“É normal que ele coloque o dedo na boca por tudo o que está acontecendo”, disse o treinador que logo lembrou a perseguição que o brasileiro vem recebendo no futebol espanhol com seguidos insultos racistas. “Ninguém suporta, nem eu. Acho que fazem isto com ele porque é um perigo em nível esportivo. Eles (torcedores) tentam desestabilizá-lo no jogo”.

Na partida em que o Real Madrid superou o Real Sociedad por 2 a 0, o atleta revelado pelo Flamengo inaugurou o marcador e fez o gesto que criou polêmica (se dirigiu aos torcedores colocando o dedo sobre a boca). “É uma reação a uma ação muito feia que já aconteceu várias vezes. Há sempre muitos insultos contra ele. Ninguém aguenta. É normal que ele coloque o dedo na boca por causa de tudo que está acontecendo. O que vem ocorrendo nesses anos todos não pode ser tolerado”, disse o comandante.

Ancelotti não foi o único que saiu em defesa de Vini Jr. Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, também defendeu seu companheiro. “Nós vemos e ouvimos os insultos contra ele. Não o deixam tranquilo e quando alguém é picado, sangra. É normal responder com determinados gestos. Todos temos claro o tema Vinícius e a opinião sobre qualquer insulto a uma pessoa de cor. O tema está claro. Fazem falta protocolos mais duros”, afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

