Futebol Neymar faz dois gols na goleada do PSG sobre o Montpellier no Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neymar deu mais um sinal de que está pronto para brilhar pelo PSG na temporada. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Paris Saint-Germain goleou por 5 a 2 o Montpellier, neste sábado (13), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O destaque vai para Neymar, que desequilibrou o jogo e marcou duas vezes na vitória da equipe. Mbappé, que também deixou o dele, ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Como era esperado, o PSG dominou o jogo. Assim, arrumou um pênalti em uma jogada de ataque aos 21 minutos. Mbappé, que está fazendo sua estreia na temporada, pegou a bola de Neymar para bater, mas desperdiçou a cobrança. O goleiro Omlin fez bela defesa.

A pressão do PSG, enfim, deu resultado. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Hakimi roubou a bola e tocou para Mbappé, que bateu de primeira. A bola desviou no zagueiro Sacko e entrou.

Em vantagem no placar, a equipe seguiu à vontade em campo e arrumou mais um pênalti no fim da primeira etapa, aos 43 minutos. Dessa vez, Neymar quem foi para a cobrança e converteu. Goleiro para um lado, bola para o outro.

Neymar voltou a marcar logo na volta do intervalo. O goleiro Omlin saiu jogando errado, Mbappé desviou a bola e sobrou para Hakimi, que tabelou com o atacante francês e cruzou para Neymar, que se antecipou e marcou de cabeça o terceiro do jogo.

O Montpellier não teve muitas chances no jogo, mas conseguiu arrumar o seu gol logo em seguida. Aos 12 minutos da etapa final, Wahi recebeu cruzamento e bateu. Donnarumma espalmou e a bola sobrou para Khazri, que só empurrou para dentro.

Depois de perder um pênalti, Mbappé não vacilou e deixou o seu. Aos 29 minutos do segundo tempo, Neymar cobrou escanteio, a defesa do Montpellier desviou e sobrou para Mbappé bater para dentro do gol.

Nos minutos finais, o jogo já estava definido para o Paris Saint-Germain. Porém, ainda assim deu tempo de balançar a rede mais duas vezes. Renato Sanches ampliou para os parisienses, e Fayad diminuiu para o Montpellier para definir o resultado final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol