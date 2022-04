Esse foi o primeiro título do trio no PSG desde que Messi chegou ao clube em agosto do ano passado. Foi 38º troféu oficial do argentino (contando com a medalha de ouro de Pequim-2008, com a seleção sub-23 da Argentina).

Já Neymar, aos 30 anos, soma 27 títulos oficiais na carreira, sendo nove ao lado de Messi: oito pelo Barcelona e, agora, um pelo PSG.

O caçula do trio, Mbappé, de 23 anos, contabiliza agora 14 troféus na carreira, sendo dois pela seleção francesa: Copa de 2018 e a Liga das Nações da Uefa (2020/21).

Ex-jogador ao volante

Um vídeo divulgado durante esta semana pelo jornal colombiano “El Tiempo” mostrou que Freddy Rincón não estava no banco do passageiro momentos antes do acidente com o ônibus, mas sim conduzindo o veículo. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois.

O “El Tiempo” já havia revelado no último fim de semana um relatório em mãos do Ministério Público da Colômbia indicando que Rincón era o motorista.

E, nesta quarta-feira (20), o procurador-geral Francisco Barbosa confirmou a informação: “O veículo em que Freddy Rincón foi transportado era dirigido por ele”, disse Barbosa, em um vídeo postado na conta do Twitter da instituição: “Esta conclusão foi alcançada com a ajuda de peritos forenses, estudos técnicos e corroborada por testemunhas que estavam dentro do veículo e pelas câmeras da região”.

No entanto, a família de Rincón veio a público nesta sexta-feira (22) para contestar os investigadores que acusam o ídolo da seleção colombiana de estar dirigindo o carro. Eles alegam que o vídeo gravado não se trata do mesmo dia em que o acidente ocorreu.

Teresa Rincón, irmã do ídolo, explicou que a camiseta utilizada por ele não é a mesma que ele estava usando quando houve a colisão.

“Essas imagens são inconsistentes. No vídeo eles mostram que Freddy (Rincón) estava vestindo uma camisa branca. No dia do acidente ele estava vestindo uma camisa azul”, disse Teresa, em entrevista ao portal ’90 minutos’.

Nas imagens, ele é visto deixando o local com um grupo. Vestindo jeans e camisa branca, abraça uma jovem de 20 anos, María Manuela Patiño, que teria conhecido no restaurante, a poucos quarteirões do local do acidente.

Ela também entra no veículo, assim como Lorena Cortés, de 40 anos, e outro homem, ainda não identificado. Aparentemente, de acordo com a publicação, foi ele quem atacou uma pessoa que conseguiu registrar a cena da batida.