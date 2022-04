Futebol Grêmio foca nos treinos para enfrentar o Operário-PR pela quarta rodada da Série B

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Grêmio realiza treino técnico durante a manhã de domingo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois de vencer o Guarani pelo placar de 3 a 1, na Arena, na primeira vitória do Tricolor na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe tem focado nos treinos para a disputa de quarta-feira (27). O Grêmio visita o Operário-PR nesta semana, pela quarta rodada do certame. O embate acontece no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, e a bola começa a rolar a partir das 19h.

Visando o próximo jogo, o técnico tricolor Roger Machado, aproveitou o final de semana com os titulares para fazer atividades de cruzamentos e finalizações. Entre os exercícios aplicados, um tem sido trabalhado intensamento com o elenco do Grêmio: a conclusão a gol.

Nesta segunda-feira, Roger deve fazer mais um treino com os atletas no CT Luiz Carvalho, antes da viagem para Curitiba. A atividade será parcialmente aberta para a imprensa, que só poderá acompanhar os primeiros minutos dos trabalhos.

Na terça-feira (26), a equipe gremista segue com os preparativos, mas desta vez, nas dependências do Athletico-PR.

Ex-goletto Galatto

“Tenho certeza de que o Grêmio vai fazer um bom papel e cumprir sua obrigação nessa Série B.” Em entrevista para a Rádio Grenal, no domingo (24), o ex-goleiro do Grêmio, Rodrigo Galatto falou sobre o atual momento do Tricolor.

Para Galatto, a equipe precisa conseguir mais uma vitória para embalar, pois, para ele, “o negócio é pontuar”.

O ex-goleiro ainda disse que “a Série B é um campeonato muito diferente; precisa de jogadores que entendam o que é jogar ela, como foi em 2005”.

