Neymar mostra empolgação em reapresentação no Al-Hilal

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

O atacante voltou a treinar com o grupo no dia 29 de setembro, depois de quase um ano afastado. (Foto: Divulgação)

Neymar exibiu muita animação na reapresentação do elenco do Al-Hilal, na sexta-feira (11), após seis dias de folga em meio à Data Fifa de outubro. Os jogadores do time da Arábia Saudita trabalharam na sala de musculação e também foram a campo para exercícios físicos e com bola. O craque brasileiro mostrou faro de gol em uma das atividades.

O clube saudita publicou em sua conta no Instagram vários vídeos da reapresentação dos jogadores e da comissão técnica na sexta e deu destaque para Neymar. O atacante voltou a treinar com o grupo no dia 29 de setembro, depois de quase um ano afastado. Ele se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo.

O técnico Jorge Jesus não estipulou prazo para o retorno do atacante, mas indicou que sua situação seria avaliada “em janeiro”. Pelas imagens divulgadas hoje, Neymar já participa das atividades de impacto com os demais atletas do elenco.

O craque não pode disputar a liga nacional em 2024 por não ter sido inscrito, mas teria condições de disputar a Liga dos Campeões da Ásia.

O último jogo de Neymar foi em outubro do ano passado, quando ele se lesionou ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para o Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

O Al-Hilal não joga desde o dia 5 de outubro, quando ganhou do Al-Ahli, pela sexta rodada da Saudi Pro League. O próximo compromisso será no dia 18, contra o Al-Fayha, também pela liga saudita.

Atual campeão nacional, o Al-Hilal é também o líder da edição 2024/25 da competição, com 18 pontos em seis rodadas disputadas – 100% de aproveitamento.

2024-10-12