Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Atacante brasileiro também quer ganhar uma Copa do Mundo com a Seleção. (Foto: PSG/Divulgação)

Ainda sem contrato renovado, o atacante brasileiro Neymar segue como jogador do Paris Saint-Germain (PSG) e conversando com a equipe para permanecer na capital francesa. Em entrevista à imprensa europeia, ele revelou objetivos profissionais e faltou sobre a pandemia de coronavírus e a vida extra-campo.

“Não sou motivado por derrotas, e sim pelas vitórias que conquistei na vida e na carreira”, declarou o camisa 10 ao jornal ‘Sportsmail’. “Eu sei o que é ganhar uma Champions League e tenho a certeza que irei chegar, mais uma vez, à final da competição com o PSG. Também quero ganhar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.”

Neymar chegou ao PSG em 2017 depois de o clube pagar um valor recorde de 222 milhões de euros ao Barcelona, mas a mídia espanhola frequentemente relata rumores de que ele pode retornar à equipe catalã.

E fora de campo? Assunto muitas vezes polêmico na trajetória do atleta revelado pelo Santos-SP e que já integrou o elenco do Barcelona, da Espanha, antes de ser contratado pelo PSG, a vida fora das quatro linhas também esteve na pauta do entrevistador.

“Penso que 2020 mudou um pouco as nossas ideias e expectativas, né? A pandemia mudou o nosso foco e o fato é que eu gostaria de poder voltar a abraçar as pessoas da mesma forma como fazia antes”, comentou Neymar.

Em outro trecho das declarações ao Sportsmail, ele defendeu que os jogadores possam se divertir “com outras coisas que não apenas o futebol”. Mas admitiu os riscos à imagem que isso pode causar:

“Se nós, jogadores de futebol, só pensássemos na profissão, não seria possível. Precisamos de tempo para nos divertirmos e pensar em outras coisas, como todo mundo. É assim que o mundo funciona. Todos sabemos como equilibrar essas coisas, não somos diferentes das outras pessoas. Devido à exposição pública devemos nos preservar um pouco mais”.

Na última quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Nimes por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Francês. O PSG atualmente ocupa a terceira colocação no Campeonato Francês, três pontos atrás do líder Lille.

Mesmo sem entrar em campo, o atacante brasileiro compartilhou nas redes sociais mensagens de amor pelo clube no qual tem atuado.

Permanência na França

Neymar também garantiu que pretende ficar no atual campeão francês e que espera que o colega Kylian Mbappé também comprometa seu futuro com o clube.

Mbappé tem 18 meses restantes em seu contrato e o novo técnico do PSG, Mauricio Pochettino, minimizou relatos de que o atacante francês pode se transferir para o Real Madrid, da Espanha:

“Estou muito feliz hoje. As coisas mudaram muito, não consigo exatamente explicar o motivo, se sou apenas eu ou se alguma outra coisa que mudou”, declarou Neymar à emissora TF1.

“Eu me adaptei, me sinto mais calmo e estou muito feliz aqui. Quero jogar no PSG e espero que Kylian fique também. É claro, esse é o desejo de todo torcedor do PSG… Com Kylian, tenho um relacionamento de irmãos… Realmente gostamos de jogar juntos”, afirmou.

“Queremos que o PSG seja um grande time e eu quero continuar fazendo o que faço todos os dias em Paris, que é jogar futebol e ser feliz. Isso é o mais importante”, finalizou.

