Futebol Neymar se compara a Zico e faz promessa ao Santos: “Pode ter certeza que vou voltar”

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

"Tenho vontade de jogar no Santos novamente, não sei quando", declarou Neymar. (Foto: Divulgação/Santos FC)

Após férias no Brasil, Neymar se reapresentou ao Paris Saint-Germain, voltou a atuar depois de cinco meses, mas ouviu do clube francês que não estava nos planos. Topou, então, o desafio de ajudar a desenvolver o futebol na Arábia Saudita ao fechar com o Al-Hilal com um contrato de dois anos no valor de R$ 1,7 bilhão.

Em meio a mudanças, Neymar retorna à Seleção e reinicia mais um ciclo de Copa. Nesta entrevista, ele comenta sobre a sua sucessão na amarelinha e se compara a Zico ao falar sobre a ausência de um título mundial. Também promete voltar ao Santos, clube pelo qual foi revelado.

Leia alguns trechos:

1) Por conta da lesão no tornozelo, você ficou fora dos três amistosos da Seleção nesse ano. Como você lida com isso?

É muito ruim. Sou um cara que não gosta de acompanhar futebol nem quando estou jogando. Não sou um cara que sento no sofá de casa e fico vendo jogo de futebol, não sou esse cara. Mas sinto saudades. Assisti aos jogos da seleção brasileira, na verdade o primeiro só. Deu saudade de estar naquela ambiente, o ambiente da seleção é sempre muito bom.

2) Na sua ausência, foi discutido sobre quem pode assumir ou pelo menos dividir o protagonismo da Seleção. Em uma entrevista, o Marquinhos disse acreditar que Vini Jr e Rodrygo estão preparados para isso. Você também vê assim?

Eu enxergo. Vini e Rodrygo são dois jogadores de muita qualidade, dois craques que tenho certeza que vão assumir esse papel de protagonista. Na minha opinião, já são, porque eles já têm esse nome para isso, independente de eu estar lá ou não para isso. Nunca fui um cara egoísta, muito pelo contrário, quanto mais protagonistas você tem no seu time, melhor o seu time é. Eu fico contente de eles estarem chegando nesse patamar, já estarem nesse patamar, e ajudarem a Seleção Brasileira, que é muito importante.

3) Já que estamos falando de amigos seus, como foi ver o Messi campeão da Copa? Muita gente diz que o futebol foi justo com Messi. Você concorda?

Eu fiquei muito feliz pelo ano que ele fez, mas ao mesmo tempo muito triste, porque ele viveu os dois lados da moeda, foi ao céu com a seleção da Argentina, ganhou tudo nos últimos anos, e com o Paris viveu um inferno, nós vivemos um inferno, tanto ele quanto eu. A gente fica chateado, porque a gente não está ali à toa, está ali para dar nosso melhor, ser campeão, tentar fazer história, por isso a gente voltou a jogar junto, a gente se uniu ali para que pudesse fazer história. Infelizmente, a gente não conseguiu.

4) Por esse mesmo raciocínio, você espera que o futebol também seja justo com você, lhe dando um título de Copa?

Eu espero (risos). Cara, eu espero, espero obviamente que um dia eu possa conquistar meu maior sonho que é conquistar a Copa do Mundo, isso é óbvio, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, do Brasil, que é o Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve, isso cabe da mesma forma comigo.

5) No Brasil há muita expectativa por um retorno seu, especialmente da torcida do Santos. Parece que nos últimos tempos houve uma reaproximação sua com o clube. O que pode dizer ao torcedor do Peixe?

Cara, eu nunca deixei de ficar longe do Santos, sempre fui um cara escancaradamente santista, sou santista, voltei agora porque tive a oportunidade de estar aqui, poder ir no jogo, às vezes quando estava de férias por conta das viagens e de tudo acabava não dando tempo de ir, mas dessa vez tive que reservar. Acho que a galera gerou uma confusão entre minha família, eu e o Santos que não tinha cabimento, não tinha nada a ver com a história. A imprensa colocou muita notícia errada nisso tudo.

E voltar para o Santos obviamente sim, tenho essa vontade de jogar no Santos de novo. Sei que falando isso agora coloca uma pressão muito grande (risos), mas eu tenho vontade, já escrevi ali quando estava indo embora: eu vou, mas eu volto. Tenho vontade de jogar no Santos novamente, não sei quando, mas pode ter certeza que eu vou voltar.

