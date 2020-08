Tem final? Tem gol de Neymar. E, muito provavelmente, tem título para a equipe que ele defende. No próximo domingo (23), o astro brasileiro disputará a final da Liga dos Campeões e enfrentará o Bayern de Munique, às 16h (hora de Brasília), em Lisboa, e o PSG se apega a uma estatística impressionante: o camisa 10 foi campeão em 93% das vezes que marcou em finais.

Desde que virou profissional, em 2009, Neymar disputou 23 decisões e marcou gols – seja nos jogos de ida ou volta – em 15 deles. Perdeu apenas uma: a Copa da França de 2018/2019, onde o PSG empatou em 2 a 2 no tempo normal e foi superado nos pênaltis. Nesta situação, foram cinco títulos com o Santos, cinco com o Barcelona, dois com a seleção brasileira e dois com o PSG.

Finais com gols de Neymar

– Paulistão 2010 – Santos x Santo André – Campeão;

– Paulistão 2011 – Santos x Corinthians – Campeão;

– Copa do Brasil 2010 – Santos x Vitória – Campeão;

– Libertadores 2011 – Santos x Peñarol – Campeão;

– Paulistão 2012 – Santos x Guarani – Campeão;

– Recopa Sul-Americana 2012 – Santos x Universidad de Chile – Campeão;

– Supercopa da Espanha 2013 – Barcelona x Atlético de Madrid – Campeão;

– Copa das Confederações 2013 – Brasil x Espanha – Campeão;

– Copa do Rei 2014/2015 – Barcelona x Athletic Bilbao – Campeão;

– Liga dos Campeões 2014/2015 – Barcelona x Juventus – Campeão;

– Copa do Rei 2015/2016 – Barcelona x Sevilla – Campeão;

– Jogos Olímpicos de 2016 – Brasil x Alemanha – Campeão;

– Copa do Rei 2016/2017 – Barcelona x Alavés – Campeão;

– Copa da França 2018/2019 – PSG x Rennes – Vice-campeão;

– Copa do França 2019/2020 – PSG x Saint-Étienne – Campeão.

Quando Neymar não marca em finais, o aproveitamento das equipes que ele defende mudam consideravelmente. O camisa 10 não marcou em oito decisões e foi vice-campeão em cinco delas – aproveitamento de apenas 37%.

Passando em branco, conquistou três títulos: o Mundial de Clubes de 2015, com o Barcelona, e a Supercopa da França de 2018 e a Copa da Liga Francesa de 2019/2020, com o PSG.

Finais sem gols de Neymar

– Paulistão 2009 – Santos x Corinthians – Vice-campeão;

– Mundial de Clubes 2011 – Santos x Barcelona – Vice-campeão;

– Jogos Olímpicos de 2012 – Brasil x México – Vice-campeão;

– Paulistão de 2013 – Santos x Corinthians – Vice-campeão;

– Copa do Rei 2013/2014 – Barcelona x Real Madrid – Vice-campeão;

– Mundial de Clubes 2015 – Barcelona x River Plate – Campeão;

– Supercopa da França 2018 – PSG x Monaco – Campeão;

– Copa da Liga Francesa 2019/2020 – PSG x Lyon – Campeão.

Neymar ainda poderia ter somado mais quatro finais ao seu currículo, mas as lesões o impediram de disputar a Supercopa da Uefa e da Espanha em 2015, da Supercopa da França de 2017 e da Copa da França de 2017/2018. As informações são do jornal O Globo.