Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/ O Sul)

O médico e escritor Nilson Luiz May está lançando um novo livro. A obra “Liderança Duradoura” traz relatos inéditos de cinco décadas de vivências, bastidores e passagens da vida do autor. Ainda, May apresenta princípios e valores fundamentais para construção e manutenção da liderança em tempos de incertezas.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o mundo enfrenta um crise econômica. O vírus afetou os negócios em todas as áreas, e o livro surge como um farol capaz de iluminar as diferentes etapas e desafios de CEOs, presidentes, administradores, políticos, gestores e gerentes do presente e do futuro.

A obra narrada em primeira pessoa foi editada pela Scriptum Produções Culturais e apresenta um projeto gráfico inovador, ilustrado com cartuns do humorista gaúcho e também médico, Ronaldo Cunha Dias. Além disso, o livro possui um capítulo especial, assinado pelo crítico de cinema Marcos Santuário, no qual ele dá sugestões de filmes que podem sedimentar, em som e imagem, cada uma das características que moldam o perfil de um líder.

O autor

Nilson Luiz May é presidente do Sistema Unimed Rio Grande do Sul desde 1985. Ele exerce também a presidência da Unimed Participações S/A, com sede em São Paulo, desde 2010. Em seu ofício literário, já publicou sete livros e participou de 12 antologias coletivas. May é membro titular da Academia Rio Grandense de Letras e da Academia Sul-Riograndense de Medicina.

