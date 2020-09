Acontece Expointer Digital 2020 inicia na manhã deste sábado

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Dani Barcellos/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expointer Digital 2020 começou na manhã deste sábado (26) e irá até o dia 4 de outubro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A maior feira do agronegócio vai acontecer em um formato diferente, neste ano o evento vai combinar o presencial, no parque, e o ambiente virtual. Cerca de mil animais, entre ovinos, bovinos e equinos de 18 raças, participarão de provas e leilões em Esteio.

“A maioria dos animais já está chegando, nós temos uma previsão ainda de entrada de animais ao longo da semana também, porque os julgamentos foram espaçados, mas estamos com muita alegria recebendo os animais e os criadores, com um número restrito e todos cumprindo os protocolos”, comentou o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o público não poderá se deslocar até o parque, mas conseguirá acompanhar todas as atividades da feira através de uma transmissão on-line, que deve ser incorporada ao evento mesmo quando os portões voltarem a ser abertos.

O presidente da Febrac relatou as dificuldades de realizar a Expointer presencial e digital. “Inúmeros desafios, um esforço muito grande de todos nós porque tivemos todo o trabalho dobrado, tivemos que organizar uma exposição presencial e virtual. Esses dois ambientes precisam se conversar plenamente, porque tudo que estará acontecendo aqui no ambiente físico estará sempre transmitido no ambiente virtual”, revelou.

Um dos espaços oficiais mais visitados da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar, também terá inovação. Os agricultores poderão expor seus produtos no local, mas gerar negócios em vendas on-line e em salas de negociação. Com uma vitrine que irá extrapolar o espaço do Parque Assis Brasil, os clientes poderão ir buscar seus produtos, em um sistema inovador de drive-thru, sem sair do carro, ou pedir tele-entrega.

“A única forma do público externo entrar no parque é por meio do drive-thru da agricultura familiar. As pessoas entram com o automóvel até o pavilhão e o atendimento é realizado pela janela do automóvel por uma pessoa que estará devidamente com todos os cuidados. A pessoa compra os produtos da agricultura familiar e volta para casa”, explicou Lamachia.

A Exposição é realizada pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e várias entidades, entre elas a Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), a Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), a Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) e a Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece