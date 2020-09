Acontece Parceria entre Sebrae RS e SESI leva o tema empreendedorismo aos alunos do Ensino Médio

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

As oficinas online ocorrem até dezembro e tem foco no desenvolvimento das competências do século 21. Foto: Divulgação As oficinas online ocorrem até dezembro e tem foco no desenvolvimento das competências do século 21. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Alunos do Ensino Médio do SESI RS começaram em setembro a participar de oficinas online de educação empreendedora promovidas por meio de uma parceria com o Sebrae RS. “O SESI tem escolas do Ensino Médio e já vem trabalhando com seus estudantes para reforçar suas habilidades, mas com olhar focado para as competências do século 21. Assim, o Sebrae pode contribuir significativamente com esses jovens, porque a nossa abordagem enfatiza este conceito, em que trabalhamos por meio das oficinas o desenvolvimento de diversas competências,” afirma a gestora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae RS, Roselaine Monteiro Moraes.

De acordo com a gerente de educação do SESI RS, Sônia Bier, as Escolas de Ensino Médio do SESI têm uma proposta pedagógica que se sustenta em princípios, como o protagonismo e a resolução de problemas. “Construir com o Sebrae esta proposta de trabalho vem ao encontro do que estamos buscando como instituição formadora de jovens, isto é, propiciar espaços para nossos alunos ampliarem seus horizontes para poder, com conhecimento, pensamento crítico e espírito transformador, buscar alternativas para as questões que a vida coloca – enxergar oportunidades onde muitos veem desânimo e impedimento”, destaca.

“As oficinas cumprem o papel de estimular a criatividade para a construção de cidadãos colaborativos, empreendedores, críticos e transformadores. Oportunizarão que nossos alunos observem seu contexto, se conectem com ele, questionem seu entorno e, finalmente, perguntem: o que posso fazer para transformar o que vejo? A partir deste momento nasce uma série de possibilidades e, com cada uma, a busca das ferramentas certas para transformar desejos em realizações. Oportunizar estes momentos para os alunos, além de importante e necessário, é gratificante”, complementa Sônia.

As atividades serão realizadas até 8 de dezembro de 2020 e conduzidas por um consultor do Sebrae e um professor do SESI. Entre as competências a serem trabalhadas, estão planejamento, gestão do tempo, comunicação, trabalho em equipe, autoconhecimento, identificação de oportunidades e criatividade e inovação. “Acreditamos que desenvolver essas competências empodera os jovens para que se sintam mais capazes de criar novas perspectivas focadas na resolução de problemas, além do olhar para o seu projeto de vida”, destaca Roselaine.

Cinco temas principais estão em foco nas oficinas: “Viagem ao Mundo do Empreendedorismo”; “Projeto de Vida! Você tem um?”; “Relações Humanas. Por que isto é importante?”, “Laboratório de Ideias” e “Comunicação e Marketing”. Oito turmas de alunos do SESI irão participar das atividades e cada uma também tem um nome inspirador– Emily, Albert, Esther, Martin, Malala, Mandela, Anne Frank e Hawking.

Sobre as oficinas

Viagem ao Mundo do Empreendedorismo: Mostra as atitudes fundamentais de uma pessoa empreendedora, seja para encontrar soluções para situações cotidianas, seja para tomar decisões relacionadas a negócios. São abordados temas de empreendedorismo e é realizado um teste de perfil empreendedor.

Projeto de Vida! Você tem um?: Aborda a importância da gestão do tempo e da construção de um projeto de vida.

Relações Humanas. Por que isto é importante?: Estimula conhecer a importância das relações humanas nos contextos escolar, familiar, social e profissional. Avalia a forma como cada participante se relaciona com as pessoas, reconhecendo princípios morais e éticos nas suas atitudes. Apresenta os benefícios e importância da construção de bons relacionamentos para os projetos de vida.

Laboratório de Ideias: Busca entender o processo de identificação de novas ideias para novos problemas ou para algum existente. Apresenta a importância das novas ideias no contexto da inovação e na busca de solução para novos ou velhos problemas.

Comunicação e Marketing: Incentiva conhecer a importância da Comunicação e do Marketing tanto no contexto pessoal como profissional. Apresenta de forma prática e objetiva como criar um plano de comunicação pessoal e para um negócio futuro.

