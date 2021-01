Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio vai a 17 milhões de reais

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Veja as dezenas sorteadas foram: 09, 18, 23, 42, 47 e 49. (Foto: EBC)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.335 da Mega-Sena, realizado neste sábado (16) em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta (20), será de R$ 17 milhões. Os números sorteados foram: 09, 18, 23, 42, 47 e 49. A Quina teve 91 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 26.442,64. A Quadra teve 5.286 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 650,31.

