Porto Alegre Nível do Guaíba atinge cota de inundação em trecho do Cais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Conforme a Metsul, níveis devem permanecer altos nos próximos dias. (Foto: Divulgação/Metsul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A régua instalada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) no trecho do cais junto à Estação Rodoviária de Porto Alegre (Centro Histórico) indicou na manhã dessa quarta-feira (25) uma altura de 3 metros no Guaíba, ou seja, a cota de inundação. Já no final da noite, o índice havia baixado para 2,92 metros – não está descartada uma leve alta nas próximas horas.

No geral, o nível se estabilizou, embora permanecesse acima da cota nas margens entre os bairros Floresta, Navegantes e Vila Farrapos, todos na Zona Norte. O Cais Navegantes, onde o Guaíba está desde a terça-feira (24) extravasando, o nível às 21h era de 3,24 metros, inferior ao pico do dia observado durante a manhã de 3,26 metros.

Próximas horas

De acordo com a empresa Metsul Meteorologia, o vento Sul de fraco a moderado ao Norte da Lagoa dos Patos nesta quinta e sexta-feira deve manter o nível ainda muito alto, acima da cota de inundação em alguns pontos. A menor vazão e a influência de vento leste não devem permitir uma baixa expressiva no fim de semana.

“E uma uma nova onda de vazão de rios que se comunicam com o Guaíba deve chegar na semana que vem, o que traz demasiada preocupação”, acrescenta um informe divulgado em metsul.com.

Outros pontos da capital gaúcha estiveram próximo do transbordo. Na terça-feira, a cota de inundação foi atingida no bairro Navegantes (Zona Norte) e, horas depois, isso já ocorria também no Cais Central da avenida Mauá (também no Centro), imediações da Praça Alfândega.

Nível não linear

A Metsul explica que as diferentes medidas se devem ao fato de a lâmina d’água não ser linear em toda a orla: “O Guaíba não tem um nível linear. No pico da enchente de maio de 2024, os máximos variaram de 5,12 a 5,37 metros conforme o segmento do Cais Central”.

Na manhã dessa quinta, as réguas apontavam 3,25 metros no bairro Navegantes. Devido ao ângulo de inclinação da lâmina de água, a cota de inundação é atingida antes mais ao Norte, primeiro no Cais Navegantes e depois no Cais C6, próximo à Rodoviária”.

A chuva prevista para esta quinta no Rio Grande do Sul não deve ter impacto relevante no Guaíba. Os maiores volumes devem se dar perto da divisa com Santa Catarina, não alcançando a esmagadora parte das bacias dos contribuintes do Guaíba, exceto parte da bacia do rio Taquari.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/nivel-do-guaiba-atinge-cota-de-inundacao-em-trecho-do-cais-de-porto-alegre/

Nível do Guaíba atinge cota de inundação em trecho do Cais de Porto Alegre

2025-06-25