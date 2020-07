Porto Alegre Nível do Guaíba sobe 43 centímetros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segundo a MetSul Meteorologia, vento soprando na direção sul provocou alta do Guaíba Foto: Brayan Martins/PMPA Segundo a MetSul Meteorologia, vento soprando na direção sul provocou alta do Guaíba. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

O vento sul provocou uma significativa alta no nível do Guaíba, em Porto Alegre, na virada da sexta-feira (24) para este sábado (25). Segundo a MetSul Meteorologia, a medição no Cais Mauá, em Porto Alegre, foi de 1,72 metro na madrugada. Na manhã de sexta, o nível do estuário era de 1,29 metro. A alta registrada no período foi de 43 centímetros.

O serviço de análise climática lembra que o Guaíba vinha baixando na última semana com o tempo seco, o vento na direção norte e a gradual queda na vazão dos rios em outras regiões. Nas últimas horas, as rajadas alcançaram, pelo menos 50 km/h na direção oposta. Na parte norte da Lagoa dos Patos, a velocidade do vento foi ainda maior.

A MetSul ainda pontua que, com a rotação do vento para oeste e a diminuição da velocidade e da frequência das rajadas, o Guaíba já começou a baixar rapidamente. Não há risco para as ilhas com os níveis atuais, não tendo ocorrido chuva volumosa. No início do mês, a chuva provocou a alta de afluentes e do próprio Guaíba, causando transtornos aos moradores de regiões ribeirinhas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre