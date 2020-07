Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 20 mil dólares em Santana do Livramento, na Região da Fronteira do RS

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Dinheiro, sem procedência, estava sendo transportado em um veículo que foi interceptado na BR 158. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 20 mil dólares norte-americanos, sem procedência, na noite dessa sexta-feira na BR 158, em Santana do Livramento, na Região da Fronteira.

O dinheiro estava com o motorista de um Ford Focus, com placas de Viamão, que foi interceptado na rodovia, vindo da fronteira com o Uruguai.

Na inspeção pelo interior do carro, o efetivo da PRF deparou-se com a quantia escondida sob o banco traseiro. O condutor, de 50 anos, admitiu que levaria os dólares para Viamão. No entanto, ele não quis falar sobre a procedência do dinheiro.

