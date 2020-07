Bem-Estar Sexta fase de pesquisa sobre prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul começa neste sábado

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em Porto Alegre, onde serão aplicados 500 testes, os pesquisadores devem visitar cerca de 50 pontos, iniciando pelo bairro Bom Fim Foto: Reprodução Em Porto Alegre, onde serão aplicados 500 testes, os pesquisadores devem visitar cerca de 50 pontos, iniciando pelo bairro Bom Fim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais uma etapa da pesquisa Epicovid-RS, coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), começa neste sábado (25). Com o objetivo de apontar a prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul, o estudo vai entrevistar e testar, até domingo (26), 4,5 mil pessoas de nove municípios gaúchos.

Em Porto Alegre, onde serão aplicados 500 testes, os pesquisadores devem visitar cerca de 50 pontos, iniciando pelo bairro Bom Fim. Além da Capital, serão examinados moradores de Canoas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Uruguaiana e Pelotas. Conforme a supervisora do levantamento em Porto Alegre, Gisele Rodrigues, os resultados dessa etapa devem ser divulgados a partir de quarta-feira (29). Depois dessa, há mais duas fases do estudo previstas para acontecer em agosto e em setembro.

Na fase 1, realizada de 11 e 13 de abril, foram testados 4.189 indivíduos. Dois testes deram positivo, o que gerou uma estimativa de 5.650 pessoas contaminadas pelo coronavírus no Estado.

Na última etapa, feita no fim de junho, dos 4,5 mil testes feitos, 21 deram resultados positivos. Com isso, a estimativa é que mais de 53 mil pessoas tiveram contato com o vírus no Rio Grande do Sul.

A pesquisa é uma iniciativa do governo do Estado e conta com o apoio financeiro do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro, da Unimed Porto Alegre e do Instituto Cultural Floresta, também da Capital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar