Polícia Casal é preso após ser flagrado com mais de 50 quilos de maconha em Pelotas, no Sul do RS

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Droga estava escondida no compartimento destinado ao estepe do veículo com acesso pelo porta-malas Foto: PRF/Divulgação Droga estava escondida no compartimento destinado ao estepe do veículo com acesso pelo porta-malas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um casal foi preso após ser flagrado com mais de 50 quilos de maconha em Pelotas, no Sul do Estado, final da noite de sexta-feira (24). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a dupla viajava em um Nissan Tiida, com placas de Florianópolis, em Santa Catarina, que foi abordado na BR 116.

A droga estava oculta no compartimento destinado ao estepe do veículo com acesso pelo porta-malas. O casal confessou que receberia em torno de R$ 10 mil pelo transporte da droga desde a cidade catarinense de Palhoça até Pelotas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia