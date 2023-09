Porto Alegre Nível do Guaíba volta a subir e está a 26 centímetros de transbordar no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil da Capital, o nível subiu 8 centímetros entre a madrugada e a tarde deste sábado Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Depois de um breve recuo na sexta-feira (29), o nível do Guaíba voltou a subir na manhã deste sábado (30). No início da tarde, a régua localizada no Cais Mauá registrava a medida de 2m74cm. O número indica que o leito está à 26 centímetros de transbordar no Centro Histórico de Porto Alegre.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil da Capital, o nível subiu 8 centímetros entre a madrugada e a tarde deste sábado. Nesta manhã, a MetSul divulgou um alerta de que o Guaíba poderia voltar a subir durante o fim de semana, em função do retorno e da manutenção do Vento Sul até segunda-feira, o que gera represamento.

A elevação da água preocupa moradores. O leito já voltou a alagar ruas no bairro Guarujá. Na região das ilhas, enquanto a reportagem acompanhava o receio dos moradores pelo retorno da cheia, o nível subiu cerca de 5 centímetros, cobrindo parte da rua João Ignácio da Silveira.

