Grêmio Fora de casa, Grêmio empata com o Fortaleza em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo foi válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogo foi válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fora de casa, o Grêmio empatou com o Fortaleza em 1 a 1 neste sábado (30). Thiago Galhardo, de pênalti, abriu o placar para o time cearense, enquanto Suárez igualou o marcador para o clube gaúcho. A partida aconteceu na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Grêmio assume a vice-liderança momentaneamente. O Palmeiras pode ultrapassar a equipe gaúcha com apenas um empate. No momento, o Tricolor está com 44 pontos na tabela de classificação.

O jogo

No início da partida, aos 2, em cobrança de falta, Suárez arriscou direto e carimbou a trave. Fernando Miguel ficou sem reação e apenas torceu para a bola não morrer no fundo da rede. Aos 4, Pikachu tabelou com Galhardo, mas foi travado por Pedro Geromel na hora do chute. Na sequência, o zagueiro rebateu o cruzamento e mandou para o escanteio.

Aos 5, Crispim tabelou com Galhardo. O meia recebeu fora da área e arriscou de longe. A bola bateu na rede, mas na parte de fora. Aos 19, Galhardo recebeu de fora da área e bateu para o gol. Grando espalmou para o escanteio.

Aos 25, Benevenuto tentou sair driblando na defesa e perdeu a bola. Suárez podia chutar a gol, mas tentou o toque para Cristaldo, que perdeu a passada e não conseguiu finalizar.

Aos 30, Machuca rabiscou na esquerda e fez o cruzamento. A defesa do Grêmio afastou parcialmente e no rebote Lucas Sasha conseguiu a finalização, mas Gabriel Grando fez uma grande defesa e salvou o clube gaúcho. Aos 37, Dudu deu uma caneta no atacante Ferreirinha, fez o cruzamento e a bola explodiu na mão de Reinaldo.

Aos 42, após checagem de pênalti, o Fortaleza teve a penalidade marcado. Gol do Fortaleza! Thiago Galhardo não disperdiçou e bateu no alto, sem chance para Gabriel Grando. Fortaleza 1 x 0 Grêmio. Aos 47, novamente checagem do VAR. O árbitro pegou pênalti para o Grêmio por pisão de Benevenuto em Cristaldo.

Aos 49, Cristaldo escorregou no momento da batida, deu dois toques na bola e isola a cobrança. Aos 52, o árbitro encerrou a primeira etapa na Arena Castelão. Fortaleza 1 x 0 Grêmio.

Segundo tempo

Aos 6, Carballo tentou a jogada individual e perdeu. Pedro Augusto roubou e puxou o contra-ataque para o Fortaleza. No campo de ataque, tocou para Pikachu, que tentou o drible em Kannemann, mas foi desarmado pelo zagueiro.

Aos 9, depois da boa troca de passes do time do Fortaleza, Lucas Sasha fez o cruzamento na grande área e Pikachu cabeceou para fora. Mas o atacante já estava em posição de impedimento. Aos 12, Machuca arrastou pela esquerda e levou para o pé direito. O atacante chutou de fora da área e levou perigo para Gabriel Grando.

Aos 21, na cobrança de escanteio curto, Ferreira deixou para Reinaldo. O lateral dominou e cruzou na área para Ronald, que testou forte, mas para fora. Aos 30, no escanteio curto, a bola chegou em Besozzi, que arriscou a gol e Fernando Miguel fez a defesa.

Aos 33, Calebe disparou pela direita e acionou Romarinho na área. O atacante ficou sem ângulo para finalizar e tocou para Galhardo, que chutou fraco e mandou pela linha de fundo.

Aos 34, Gol do Grêmio! Reinaldo deu uma linda assistência para Suárez, que dentro da área pegou de primeira e mandou por baixo das pernas de Fernando Miguel. Fortaleza 1 x 1 Grêmio. Aos 42, Ferreira tabelou com Galdino, mas na hora da finalização, a bola explodiu na marcação.

Aos 46, Pocetiino abriu para Escobar, que fez o cruzamento. A bola dá um leve desvio na defesa do Grêmio e Calebe cabeceou para fora de dentro da pequena área. Aos 49, Grêmio pressionou o Fortaleza e apostava nos cruzamentos na área.

Aos 49, no ataque do Grêmio, a bola sobrou para Reinaldo, que chegou batendo de primeiro, mas acabou sendo travado pela marcação. Na sequência, Tinga saiu driblando dentro da área e armou o contra-ataque para o Fortaleza. Aos 50, Besozzi passou por Tinga, entrou na área e bateu de pé esquerdo. Fernando Miguel espalma para escanteio.

Aos 52, o árbitro apito o fim da partida na Arena Castelão. Grêmio e Fortaleza ficaram no empate em 1 a 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-gremio-empata-com-o-fortaleza-em-1-a-1-pelo-campeonato-brasileiro/

Fora de casa, Grêmio empata com o Fortaleza em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

2023-09-30