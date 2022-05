Inter No Beira-Rio, Inter e Atlético-GO jogam pela oitava rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Após classificação na Sul-Americana, o Inter tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Após classificação na Sul-Americana, o Inter tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Embalado pela classificação na Copa Sul-Americana na semana anterior, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (30). Com duas conquistas, quatro empates e uma derrota no Brasileirão, o Inter enfrenta o Atlético-GO com sede de vitória. A partir das 20h, os comandados de Mano Menezes entram em campo contra a equipe goianense, no Beira-Rio, pela oitava rodada do Nacional.

Sem ir a campo desde a última terça-feira (24), quando goleou o 9 de Octubre-EQU por 5 a 1, a equipe Colorada dispôs de quatro dias para trabalhar no CT Parque Gigante. De acordo com a assessoria do Clube, o período foi bem aproveitado pela comissão técnica colorada.

Prováveis escalações

Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez (Kaique Rocha), Renê; Dourado, Edenilson, De Pena, Alan Patrick; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes.

Atlético-GO

Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

Arbitragem

Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Naílton Oliveira e Renan Aguiar da Costa (trio cearense) VAR: Wagner Reway (PB).

