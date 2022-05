Inter Inter x Atlético-GO: escalação, momento, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Classificado para a próxima fase da Sul-Americana, o Inter agora volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Hoje o colorado encara o Atlético-GO, às 20h, no Beira-Rio, pela 8ª rodada da competição. O clube ocupa a 14ª posição na tabela e, se vencer, pode alcançar a 6ª colocação e entrar na zona de classificação para a pré-libertadores.

INTER

O colorado mantêm uma sequência de 11 jogos de invencibilidade (cinco vitórias e seis empates), sendo 9 deles com o comando do técnico Mano Menezes, que soma 4 vitórias e 5 empates.

Para a partida, o treinador não conta com o argentino Mercado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate por 1 a 1 diante do Cuiabá. Bruno Méndez e Kaique Rocha disputam a posição. A negociação entre Inter e Corinthians pelo uruguaio, e o limite de 7 jogos, coloca Kaique como favorito para formar a dupla de zaga ao lado de Vitão. O zagueiro da base colorada não atua desde o dia 10 de abril, na derrota colorada para o Atlético-MG. Alan Patrick retorna ao time titular após desfalcar a equipe no meio de semana, por não estar inscrito na Sul-Americana. Taison, que voltou a ser relacionado, fica no banco.

ESCALAÇÃO

Daniel; Bustos, Kaique Rocha (Bruno Méndez), Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e David.

ATLÉTICO-GO

Assim como o Inter, o Atlético também esta classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro. O dragão ocupa a 19ª colocação, com 6 pontos, 1 atrás do Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Jorginho não conta com o volante Edson Felipe. Sendo assim, Gabriel Baralhas volta ao time titular. Airton e Churín, outros dois jogadores que entraram bem no último jogo do time goiano, também devem começar o duelo desta segunda-feira.

ESCALAÇÃO

Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Shaylon), Churín (Luiz Fernando) e Wellington Rato.

ARBITRAGEM

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Marcelo de Lima Henrique (CE) Auxiliar 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Auxiliar 2: Renan Aguiar da Costa (CE)

Renan Aguiar da Costa (CE) Quarto Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Rafael Rodrigo Klein (RS) Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 19h ao vivo na Rádio Grenal, com narração de PC Carvalho, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Carlos Lacerda e Lucas Dias e plantão de Bruno Oliveira.

