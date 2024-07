Inter De volta ao Beira-Rio, Inter recebe o Vasco pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

(Editoria de Arte/O Sul)

Inter e Vasco entraram em campo às 18h deste domingo (7), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O confronto tem uma conotação emotiva. Após 70 dias, o Colorado volta a atuar em casa. A enchente que atingiu a Capital inundou o estádio, exigindo reparos na estrutura do Beira-Rio e novo plantio do campo.

O Inter tenta quebrar a sequência de três partidas sem vencer, com uma derrota e dois empates. A série impediu a aproximação junto aos líderes do campeonato e deixou os gaúchos em 10º lugar, com 19 pontos, três atrás do G-6. Ganhar será fundamental para o time de Eduardo Coudet continuar na briga pelas primeiras posições.

O Vasco chega motivado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza na rodada passada. Os cariocas estão em 14º lugar, com 14 pontos, e buscam os primeiros pontos fora de casa na competição para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

A Rádio Grenal 95,9 FM transmite a partida ao vivo. Acompanhe:

