Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Colorado não jogava em casa há 70 dias. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

De volta ao Beira-Rio, o Inter foi superado pelo Vasco por 2 a 1, nesse domingo (7), em partida da 15ª rodada do Brasileirão. Após 70 dias, o Colorado teve o reencontro emocional com o estádio, que ficou fechado devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A equipe voltará a campo nesta quarta (10) contra o Juventude, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Os donos da casa foram melhor, mas decepcionaram na primeira parte do jogo. Mesmo com a posse de bola e ocupando bastante o campo de ataque, o Colorado teve dificuldades de criar chances reais de gol. Tentando muito o jogo por dentro, a equipe se arriscou pouco. A melhor oportunidade saiu dos pés de Alan Patrick.

O Vasco não foi bem no primeiro tempo. Mal com e sem a bola, a equipe praticamente não passou do meio de campo e viu o Inter ser mais perigoso. Faltou intensidade e repertório ao time carioca, que jogou bastante desfalcado.

No final da etapa inicial, o lateral-esquerdo Renê precisou sair de campo do duelo contra o Vasco após se chocar de cabeça com o zagueiro Rojas. Após escanteio a favor do Vasco, Renê e Rojas se chocaram forte de cabeça e caíram no gramado. O jogador colorado precisou deixar o jogo de ambulância. Ele apareceu sangrando e chegou a ficar desacordado. Renê foi encaminhado ao hospital.

Segunda etapa

O Inter seguiu melhor no segundo tempo, mas o Vasco aproveitou um erro para marcar. Robert Renan vacilou e Adson foi eficiente diante de um cenário que era desfavorável para os cariocas. Os gaúchos criavam mais, mas a falta de efetividade começava a atrapalhar para o lado emocional. O zagueiro, que já não estava com boa relação com a torcida pela cavadinha no gaúcho, começou a ser vaiado em todos os toques na bola.

Se o Vasco queria uma bola para tentar os três pontos, conseguiu duas. Lyncon marcou no terceiro jogo dele como profissional, se aproveitando de novo vacilo do Inter. A torcida começou a xingar Coudet, mas o confronto ficou aberto até os últimos momentos por conta do gol de Bustos. Contudo, apesar da pressão e de estar jogando novamente no Beira-Rio, o Inter não conseguiu o empate.

O resultado afastou o Vasco do Z4. A equipe chega a 17 pontos a abre cinco da zona em 13º. Já o Inter estaciona com 19 pontos em 10º lugar.

Ficha técnica

Inter: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo, Bruno Henrique (Wesley), Bruno Gomes (Gustavo Prado), Hyoran (Alario) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Wanderson). Técnico: Eduardo Coudet

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (Lyncon), Léo e Leandrinho; Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e JP (Praxedes), Adson (Rayan), Rossi (Erick Marcus) e Vegetti (Victor Luis). Técnico: Rafael Paiva

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), com assistência de Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG).

