Inter No Beira-Rio, Inter encara neste domingo o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

A equipe do Inter voltou a treinar no CT Parque Gigante após 115 dias de recuperação das estruturas. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter encara neste domingo (25) o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. A partida começa às 19h.

Após 115 dias de recuperação, o CT Parque Gigante voltou parcialmente a abrigar o futebol do Internacional, com a estrutura principal reconstruída e melhorias realizadas. O retorno será gradativo, sendo o primeiro treino realizado no complexo, em preparação ao jogo contra o Cruzeiro.

A atividade aconteceu na tarde desse sábado (24). Após a semana de trabalho em Alvorada, o Colorado fechou em Porto Alegre a preparação para o duelo.

O treinamento foi fechado no CT. O treinador Roger Machado comandou exercícios técnicos e táticos no gramado, realizando os últimos ajustes do time que entrará em campo em busca de mais três pontos no Brasileirão.

Na última partida pelo Brasileirão, o Inter havia perdido para o Atlético-GO, por 1 a 0, pela 23ª rodada. Com o resultado diante do lanterna na tabela de classificação, o Colorado chegou à sexta derrota na competição e à segunda sob o comando do treinador. O placar manteve o clube gaúcho em 13º lugar, com 25 pontos.

Após o jogo deste final de semana, o Inter e o Cruzeiro voltam a se enfrentar já na próxima quarta-feira (28) no Mineirão, às 19h30min, em partida atrasada do Brasileirão. Válido pela 5ª rodada, o duelo teve de ser adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Brasileirão feminino

Em outra frente, após golearem o Santos por 6 a 2 e garantirem vaga entre as oito melhores equipes do Campeonato Brasileiro, as Gurias Coloradas avançaram para a segunda fase da competição e, agora, terão a Ferroviária como adversária em confrontos de ida e volta.

O primeiro jogo é neste domingo (25), às 10h45min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A segunda partida será na próxima quarta-feira (28), às 15h30min, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

