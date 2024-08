Inter Atacante do Inter, Priscila é homenageada pela conquista da medalha de prata na Olimpíada

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Atacante brilhou com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. (Foto: Luiza Diniz/S.C. Internacional)

A atacante colorada Priscila celebrou, no Beira-Rio, a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pela Seleção Brasileira de futebol feminino. Em evento realizado na tarde de terça-feira (20) no Museu do Inter, a atleta das Gurias Coloradas recebeu homenagens da gerente de futebol feminino, Luiza Parreiras, e do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Com 19 anos, Priscila Flor da Silva também recebeu uma placa das mãos do ex-jogador e também medalhista olímpico, Pinga, simbolizando o feito.

“Estou muito feliz e grata a Deus por esse momento. Ser representada em um museu é muito gratificante. As pessoas vêm aqui conhecer a história do clube e também vão conhecer o que eu fiz”, afirmou Priscila, que já tem uma camisa usada durante a Libertadores de 2023 exposta no local.

Goleada e classificação

Junto com Letícia Monteiro (2x), Belén Aquino, Zóio e Tamara Bolt, Priscila marcou um dos gols da vitória das Gurias Coloradas sobre o Santos na tarde dessa quarta-feira (21). O resultado (6 a 2 para o Inter) garantiu a vaga da equipe colorada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro.

Equipe masculina

Em outra frente, o grupo principal masculino do Inter prossegue com os trabalhos no CT de Alvorada para voltar a vencer no Brasileirão. Na manhã dessa quarta-feira (21), a equipe realizou um treinamento intenso sob o comando da comissão técnica já mirando o desafio do fim de semana.

O elenco começou a manhã com exercícios físicos de força. Depois, os atletas realizaram atividades de posse de bola em curto espaço de campo. O trabalho seguiu com confrontos de um contra um, exigindo muita intensidade e finalizações. Depois, o treinador Roger Machado orientou um treino tático, encerrando a quarta-feira colorada.

A preparação da equipe tem sequência na manhã desta quinta-feira (22). O confronto com o Cruzeiro está marcado para o domingo (25), às 19h, no estádio Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

2024-08-21