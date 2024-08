Inter No Beira-Rio, Inter vence o Cruzeiro por 1 a 0 e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

O confronto foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou o Colorado com 28 pontos na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na noite desse domingo (25) no Estádio Beira-Rio, o Inter venceu o Cruzeiro por 1 a 0. O gol foi marcado por Rafael Borré. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado subiu para a 11ª posição da tabela, com 28 pontos. Na próxima quarta-feira (28), o Colorado vai encarar novamente o time mineiro, em Belo Horizonte, em partida atrasada do torneio nacional.

O jogo

Precisando da vitória e jogando em casa, o Inter teve a sua primeira chance logo aos 2 minutos de partida, quando Rogel cabeceou, mas Cássio fez a defesa. Aos poucos o Cruzeiro foi saindo para o ataque e chegou a ter um certo domínio de campo. Com 9 minutos, Lautaro Díaz invadiu a área e chutou, mas Rochet evitou o primeiro gol do jogo.

O duelo caiu um pouco de nível, mas o Colorado era mais presente no campo ofensivo e levava certo perigo ao Cruzeiro. Aos 22min, Cássio apareceu novamente para salvar a Raposa depois de um novo lance com Rogel. No entanto, a principal defesa de Cássio veio quando Borré escorou cruzamento que veio da esquerda, mas o goleiro do Cruzeiro segurou firme.

O Cruzeiro só foi ameaçar aos 34 minutos em um lance de bola aérea. Matheus Henrique conseguiu um leve desvio e o goleiro Rochet foi obrigado a espalmar para evitar o gol. Ainda no primeiro tempo, Cássio novamente salvou o Cruzeiro, desta vez em finalização de Borré. Desta maneira, o primeiro tempo terminou sem gols.

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com mudança: Arthur Gomes no lugar de Barreal. Logo com 5 minutos, Thiago Maia teve boa chance, mas acabou chutando pra fora. Pouco depois foi a vez de Rogel tentar, mas o chute saiu sem direção e foi para fora.

O Cruzeiro fez então mais duas mudanças mandando a campo Japa e Lucas Silva nas vagas de Ramiro e Lucas Romero. Pelo lado do Inter, Gabriel Carvalho deixou o jogo para a entrada de Alan Patrick. Com poucos minutos em campo, Alan Patrick bateu falta para a área e Borré apareceu pra finalizar, mas chutou por cima.

Até que aos 24 minutos, o Inter recuperou uma bola quando o Cruzeiro tentava sair para o ataque. Bruno Tabata foi acionado pela direita e cruzou rasteiro na medida para Borré finalizar de primeira. O chute foi entre o goleiro Cássio e a trave esquerda e entrou: Inter 1 a 0.

Pouco depois do gol, o técnico Roger Machado fez mais três mudanças no Inter: Bruno Henrique, Rômulo e Valencia entraram nos lugares de Bruno Tabata, Bruno Gomes e Borré. Aos 33min, Valencia fez boa jogada e cruzou, mas a bola sobrou para Bernabéi finalizar e Cássio fez uma grande defesa.

O segundo gol quase veio aos 36min, quando Valencia recebeu e bateu na saída de Cássio, mas novamente o goleiro do Cruzeiro defendeu. A resposta veio aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio, Matheus Henrique chutou, mas mandou para fora e perdeu uma boa chance para o empate. No final do jogo, o Inter se fechou, o Cruzeiro pressionou, mas o placar foi mantido em vantagem para o Colorado.

Ficha técnica

– Internacional (1): Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Gabriel Mercado, Agustín Rogel e Bernabei; Thiago Maia (Vitão), Fernando, Bruno Tabata (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Cruzeiro (0): Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Ramiro (Japa), Lucas Romero (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Barreal (Arthur Gomes), Dinenno (Kaio Jorge) e Lautaro Díaz (Vitinho). Técnico: Fernando Seabra.

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto Árbitro: Rodrigo Guarizo do Amaral. VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral.

