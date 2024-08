Brasil Santa Catarina registra neve pela segunda vez no mês

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











É a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve, de acordo com o governo do Estado. Foto: : Defesa Civil SC/Divulgação É a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve, de acordo com o governo do Estado. (Foto: Defesa Civil SC/Divulgação) Foto: : Defesa Civil SC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil de Santa Catarina informou que houve precipitação de água líquida e flocos de neve, concomitantemente, na cidade de Bom Jardim da Serra, na tarde de sábado (24). Também caiu neve em Urubici e São Joaquim entre a tarde e noite do mesmo dia, de acordo com Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

O Epagri/Ciram explica que a neve ocorreu porque houve “uma intensa massa de ar polar” que chegou a Santa Catarina, provocando “declínio acentuado de temperatura”. “O frio intenso e os altos índices de umidade do ar favoreceram a ocorrência de chuva congelada e neve nas áreas altas do Planalto Sul”, diz o órgão.

A neve não é incomum na região nesta época do ano. Gilsânia Cruz, meteorologista do Epagri/Ciram, lembra que é um fenômeno esperado nas áreas altas do Planalto Sul entre os meses de abril e setembro. O maior número de ocorrências, contudo, fica mesmo entre julho e agosto.

De acordo com a Defesa Civil, a manhã desse domingo (25) foi gelada em todo Estado. Na Serra Catarinense, os termômetros marcaram entre -2°C e 4°C às 9h. Entre o Grande Oeste, Planalto Norte e Grande Florianópolis de 1°C a 8°C. Nas demais áreas, entre 6°C e 14°C.

É a segunda vez em duas semanas que a região registrou neve, de acordo com o governo do Estado. No início do mês, entre a noite de sexta-feira (9), e o início da madrugada de sábado (10), São Joaquim, na Serra catarinense, registrou neve.

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar frio favoreceu o declínio das temperaturas em parte de Santa Catarina, sobretudo no Planalto Sul, informou. “A combinação das baixas temperaturas com a umidade disponível foi responsável por trazer precipitação invernal para a Serra catarinense nesta tarde”, explicou.

A meteorologista Elen Pelissaro, da Defesa Civil de Santa Catarina, afirma que há condições favoráveis para geadas até quarta-feira (28), quando a temperatura começa a subir aos poucos.

Segundo ela, a segunda-feira (26) amanhece “com frio ainda mais intenso em Santa Catarina, com condição para geada ampla desde o extremo oeste até áreas do litoral”. As temperaturas mínimas devem variar entre -5°C e 2°C.

Mas a atuação da massa de ar frio e seco favorece o tempo firme, o que mantém o céu ensolarado ao longo do dia desta segunda, ainda segundo a meteorologista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/neva-em-santa-catarina-e-temperatura-ainda-vai-cair/

Santa Catarina registra neve pela segunda vez no mês

2024-08-25