Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Criciúma e Grêmio tentam fugir do Z4 do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio tem uma missão neste domingo (25): vencer o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse. Para isso, o Tricolor gaúcho conta com o retrospecto ao seu favor. Dos 16 confrontos no mando do Tigre, os gremistas venceram sete. O jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, começará às 16h.

Nesta temporada, é a primeira vez que as equipes se encontram pelo Brasileirão. A partida válida para o primeiro turno foi adiada e ainda não tem data para acontecer.

O técnico Renato Portaluppi não terá a disposição os jogadores Mayk, Du Queiroz e André Henrique, os três machucados. Pepê e Edenilson voltam e ficam à disposição. O Grêmio deve entrar em campo com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo (Aravena) e Monsalve; Soteldo e Braithwaite.

No retrospecto geral, as equipes se enfrentaram em 30 oportunidades. O Grêmio leva vantagem no histórico do duelo. São 15 vitórias contra 8 triunfos do Tigre e sete empates.

A equipe gaúcha vem de uma difícil eliminação para o Fluminense pela Libertadores. No meio da semana perdeu de 2 a 1, no Maracanã, e nos pênaltis foi derrotado por 4 a 2 pelo adversário carioca. No Campeonato Brasileiro, somou 10 pontos nos últimos 15 possíveis e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Entretanto, o time gaúcho pode retornar ao Z4 em caso de derrota e triunfos de Vitória e Corinthians. No melhor cenário possível, pode subir para a 12ª posição.

Da mesma forma, o Tigre tenta se afastar da zona de rebaixamento. O time, por fim, é o 14º colocado, também com 21 pontos. Na rodada passada, empatou com o Vasco jogando em casa.

2024-08-25