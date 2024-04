Inter No Beira-Rio, Inter encara neste sábado o Bahia em sua estreia no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na tarde dessa sexta-feira (12), o treinador Eduardo Coudet realizou os últimos ajustes no time que entrará em campo no fim de semana. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após dois empates consecutivos na Copa Sul-Americana, o Inter faz neste sábado (13) a sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2024. No estádio Beira-Rio, o Colorado recebe o Bahia a partir das 18h30min.

O treinamento que finalizou a preparação da equipe colorada para o confronto foi fechado no CT Parque Gigante. Na tarde dessa sexta-feira (12), o treinador Eduardo Coudet realizou os últimos ajustes no time que entrará em campo no fim de semana. O comandante colorado não poderá contar com Alan Patrick e Enner Valencia, lesionados.

Veja a tabela das próximas rodadas do Inter no Brasileirão:

– 2ª rodada: 17/04 (QUA) – 21h30min – Palmeiras x Inter – Allianz Parque;

– 3ª rodada: 21/04 (DOM) – 16h – Athletico-PR x Inter – Ligga Arena;

– 4ª rodada: 28/04 (DOM) – 20h – Inter x Atlético-GO – Beira-Rio;

– 5ª rodada: 04/05 (SÁB) – 21h – Cruzeiro x Inter – Mineirão;

– 6ª rodada: 13/05 (SEG) – 21h – Inter x Juventude – Beira-Rio;

– 7ª rodada: 19/05 (DOM) – 18h30min – Cuiabá x Inter – Arena Pantanal;

– 8ª rodada: 25/05 (SÁB) – 21h – Inter x São Paulo – Beira-Rio;

– 9ª rodada: 01/06 (SÁB) – 16h – Vitória x Inter – Barradão.

Sul-Americana

Jogando no Beira-Rio na noite de quarta-feira (10), o Inter empatou em 0 a 0 com o Real Tomayapo, da Bolívia. A partida foi válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Colorado havia feito sua estreia na competição também com um empate sem gols diante do Belgrano-ARG. Pelo torneio continental, o próximo desafio do Inter será no dia 25, às 23h, contra o Delfín no Estádio Jocay, em Manta, no Equador, pela 3ª rodada.

Na primeira fase da Sul-Americana, os times jogam entre si em jogos de turno e returno. O primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Quem ficar em segundo lugar terá de enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores em playoffs que serão disputados entre 16 e 25 de julho, para conseguir uma vaga nas oitavas. As oitavas, quartas e semifinais serão disputadas em duelos de ida e volta. A final, marcada para o dia 23 de novembro, será em jogo único.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-encara-neste-sabado-o-bahia-em-sua-estreia-no-brasileirao/

No Beira-Rio, Inter encara neste sábado o Bahia em sua estreia no Brasileirão

2024-04-12