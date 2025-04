Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Atlético Nacional na segunda rodada da Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

A partida acontece nesta quinta-feira (10) e o Colorado busca a primeira vitória na competição Foto: Ricardo Duarte/Inter Partida acontece nesta quinta-feira (10) e o Colorado busca a primeira vitória na competição. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Nesta quinta-feira (10), o Inter recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h. A partida será a primeira da Libertadores no Beira-Rio, em Porto Alegre, e é válida pela segunda rodada da competição.

Na estreia, o Colorado empatou com o Bahia por 1 a 1, na Fonte Nova. O time de Roger Machado tenta manter o embalo de 15 partidas sem perder. O Atlético Nacional superou o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0 no primeiro jogo. O clube busca permanecer na liderança do grupo.

Inter

O Inter aposta em Valencia para manter sequência de gols e conquistar a primeira vitória na Libertadores. O centroavante marcou nas últimas duas partidas do Colorado.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Wesley, Bruno Henrique e Carbonero; Alan Patrick e Valencia.

Atlético Nacional

O goleiro Ospina tem como objetivo conter o ataque Colorado. Contando também com a lei o ex, o lateral-esquerdo Camilo Cándido, passou pela base do time gaúcho e será titular no confronto.

Provável escalação: David Ospina; Felipe Román, Juan Felipe Aguirre, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Marino Hinestroza, Edwin Cardona e Dairon Asprilla (Kevin Viveros); Alfredo Morelos.

Arbitragem

Árbitro: Felipe González (CHI);

Felipe González (CHI); Assistente 1: Miguel Rocha (CHI);

Miguel Rocha (CHI); Assistente 2: Leslie Vazquez (CHI);

Leslie Vazquez (CHI); VAR: Miguel Arao (CHI);

Miguel Arao (CHI); Quarto árbitro: Dione Rissios (CHI).

2025-04-10