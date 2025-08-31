Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

O Colorado vive momento de pressão, principalmente sobre o técnico Roger Machado Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Colorado vive momento de pressão, principalmente sobre o técnico Roger Machado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Fortaleza entram em campo neste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Colorado vive momento de pressão, principalmente sobre o técnico Roger Machado. São quatro derrotas seguidas, entre Brasileirão e Libertadores, na qual o time foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final. No certame nacional, a equipe ocupa o 13º lugar, com 24 pontos, cinco à frente da zona de rebaixamento.

O Fortaleza não vive um bom momento na temporada. O time vem de derrota para o Mirassol, em casa, pelo Brasileirão, e soma apenas uma vitória nos últimos 18 jogos. Na Série A, amarga a incômoda vice-lanterna, com apenas 15 pontos. Sob o comando de Renato Paiva, o Laion tem apenas um triunfo em nove partidas.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

Escalação provável: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Fortaleza – técnico: Renato Paiva

Escalação provável: Helton Leite, Tinga, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Rossetto (Pierre), Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: José Mendonca da Silva Junior (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

