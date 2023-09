O time de Eduardo Coudet volta a competição nacional para acabar com a incômoda sequência de 10 jogos sem vencer pela competição, com seis empates e quatro derrotas no período. O técnico busca a primeira vitória no retorno ao clube gaúcho pelo Brasileirão.

O São Paulo está dividido em duas situações. É o último teste antes da final contra da Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo precisa pontuar no Brasileirão. Já são seis partidas sem vencer no campeonato, por isso abre a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que do G6.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Mauricio (Carlos de Pena), Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Wellington Rato (Luciano) e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/FIFA)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/FIFA)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

