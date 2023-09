Grêmio “É de direito receber o valor correspondente a 30%”, diz nota do Cascavel sobre a venda de Bitello para o Dinamo de Moscou

13 de setembro de 2023

O Dínamo vai pagar 10 milhões de euros pelo jogador, cerca de R$ 53,3 milhões na cotação atual. Foto: Divulgação O Dínamo vai pagar 10 milhões de euros pelo jogador, cerca de R$ 53,3 milhões na cotação atual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O meia Bitello aceitou a proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, e não deve mais jogar pelo Grêmio. O clube gaúcho agora encaminha os últimos detalhes para concluir a negociação a tempo. Os russos pagarão 10 milhões de euros pelo atleta, cerca de R$ 53,3 milhões na cotação atual. O Grêmio tem 70% dos direitos do meio-campista e os outros 30% pertencem ao Cascavel-PR.

“Os direitos econômicos do atleta foram formalizados através de um contrato, no qual o Grêmio adquiriu inicialmente 50%. Conforme acordado, ao longo do contrato, adquiriu mais 20% pelo preço estipulado no contrato inicial. O FC Cascavel ainda mantém 30% do valor de qualquer negociação futura”, informa o comunicado do clube paranaense.

E conclui: “Assim, caso o Dínamo de Moscou adquira os direitos econômicos de João Paulo Bitello, é de direito do FC Cascavel receber o valor correspondente a 30% de toda a negociação, abrangendo não apenas a transação inicial, mas também eventuais cláusulas de desempenho e percentuais de vendas futuras”.

