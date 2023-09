Rio Grande do Sul Temporais: viagens de ônibus para o Sul do Estado são canceladas

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

As alterações ocorrem em razão das interrupções no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas. Foto: Veppo/Divulgação As alterações ocorrem em razão das interrupções no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas. (Foto: Veppo/Divulgação) Foto: Veppo/Divulgação

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) divulgou que algumas viagens intermunicipais para o Sul do Rio Grande do Sul foram canceladas. As alterações ocorrem em razão das interrupções no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas e buscam preservar a integridade dos passageiros.

“O Daer esclarece que ao longo desta quarta-feira (13) podem ocorrer mudanças na lista de cancelamentos, conforme a situação das estradas”, informou ao departamento. “As linhas devem operar normalmente assim que forem retomadas as condições seguras de trânsito.”

Trajetos com viagens canceladas

Encruzilhada do Sul – Porto Alegre (Expresso SB)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

Suspensa viagem das 17h.

Suspensa viagem das 17h. Pelotas – Porto Alegre (Expresso Embaixador)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos. Porto Alegre – Camaquã (Freders)

Poderá ser cancelada a das 15h. Porto Alegre – Serra Herval (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 13h. Porto Alegre – Barão do Triunfo (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 13h. Porto Alegre – Pelotas (Expresso Embaixador)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos. Porto Alegre – Rio Grande (Planalto)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos. Rio Grande – Porto Alegre (Planalto)

2023-09-13