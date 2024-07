Economia No Brasil, as apostas on-line somaram R$ 120 bilhões em 2023 e podem chegar a R$ 150 bilhões neste ano

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Com regras rígidas e monitoramento de atividades suspeitas, o Reino Unido proibiu, por exemplo, que jogadores ou árbitros apostem no futebol. (Foto: Reprodução)

Diante de um mercado que cresce de forma acelerada no mundo, o Brasil enfrenta o desafio de regular as plataformas de apostas on-line, as populares bets, associadas principalmente a jogos de futebol. O governo arremata as regras que vão formalizar o setor no País a partir de janeiro de 2025, inclusive com a previsão da cobrança de impostos aprovada no Congresso.

A experiência de outros países que fizeram isso antes indica que de fato o governo pode colher uma arrecadação bilionária dessa regulamentação, mas também que o estabelecimento de regras de controle e salvaguardas para minimizar riscos podem gerar empregos e negócios. A tendência deve ser de aquisições das pequenas empresas do setor pelas maiores e até por gigantes globais, que podem ficar ainda mais atraídas pelo promissor mercado brasileiro.

Os números são atrativos. Segundo estimativas da plataforma de dados Statista as apostas on-line movimentarão neste ano nada menos que 45 bilhões de dólares (pouco mais de R$ 250 bilhões) em todo o mundo, chegando a 65,1 bilhões de dólares (R$ 364 bilhões) em 2029, um crescimento anual de 7,4%.

No Brasil, as avaliações são feitas por consultorias nacionais, por isso os números não devem ser comparados. A estimativa é que as apostas on-line somaram R$ 120 bilhões em 2023 e podem chegar a R$ 150 bilhões neste ano, indica Ricardo Bianco Rosada, da brmkt.co, consultoria de estratégia e desenvolvimento de negócios.

Mas os números são apenas uma estimativa, já que até mesmo o total de empresas atuando no País é impreciso: varia entre 200 e 1,2 mil, dependendo da fonte. Só quando o mercado estiver regulado, com as bets sediadas no País, é que será possível chegar a um número mais próximo da realidade. Ainda assim, os especialistas apontam o mercado brasileiro como bastante atrativo para as bets.

A análise dos números de países como Reino Unido, Itália e Espanha confirma a expectativa do governo de uma arrecadação expressiva de impostos, mas também destaca a geração de vagas para profissionais de atendimento, de operação dos sites e de tecnologia.

São posições que devem ser internalizadas com a obrigação de as bets se estabelecerem no Brasil. Até agora, elas operavam de estruturas no exterior. “As regras trazem segurança jurídica ao investimento, garantias aos apostadores e uma busca pelo jogo responsável. E, claro, recursos novos em impostos”, diz Ricardo Bianco Rosada, da brmkt.co, consultoria de estratégia e desenvolvimento de negócios.

Referência

O Reino Unido é visto como uma referência da formalização das apostas on-line. Dezenove anos após a regulação, a arrecadação de impostos chega a 4 bilhões de libras (R$ 29 bilhões) por ano.

As bets britânicas têm alíquota de 15% sobre o chamado Gross Gaming Revenue (GGR), que é a receita bruta das plataformas após o pagamento dos prêmios, mas não há imposto de renda para os apostadores vitoriosos.

Com regras rígidas e monitoramento de atividades suspeitas, o Reino Unido proibiu, por exemplo, que jogadores ou árbitros apostem no futebol. Atletas também não podem passar nenhuma informação para pessoas que possam se beneficiar em apostas, como escalações de seus times. Autoridades discutem um novo código de propaganda para as bets.

O País contabiliza mais de 60 mil postos diretos de trabalho ligados ao setor, composto por 1,6 mil sites de apostas, mas esse número já foi superior a 2,4 mil. Outra tendência que a experiência internacional mostra é essa concentração de um mercado hoje muito pulverizado. As informações são do O Globo.

