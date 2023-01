Tecnologia No Brasil, Instagram vai ter campo para pronomes de gênero

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

A ideia, segundo o Instagram, é tornar a plataforma "um ambiente seguro e acolhedor" para todos os usuários. (Foto: Divulgação/Instagram)

O Instagram liberou o uso de pronomes em português e espanhol no aplicativo, disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). A novidade, que já podia ser utilizada desde 2021 em inglês, agora se expande para mais idiomas e inclui no perfil do usuário o pronome com que ele se identifica.

Assim, é possível esclarecer se você prefere que se refiram a você como “ela”, para quem se identifica com o gênero feminino, “ele”, para masculino, e “elu”, para quem se enxerga como não-binário (ou seja, sem gênero específico).

A ideia com a novidade, segundo o Instagram, é tornar a plataforma “um ambiente seguro e acolhedor” para todos os usuários. O recurso de pronomes na rede servem para, por exemplo, evitar eventuais confusões sobre o gênero com que uma determinada pessoa se identifica e/ou simplesmente para quem se sente confortável poder compartilhar a informação já de antemão.

Para usar pronomes em português na rede social, é simples: o recurso fica disponível na aba de edição do perfil, dentro do aplicativo. Siga os passos abaixo para inserir o seu:

Com o aplicativo aberto e sua conta logada, vá no símbolo de seu perfil, no canto direito da tela, e toque em “Editar perfil”;

Caso o seu app esteja devidamente atualizado, a opção “Pronomes” aparecerá logo abaixo de “Nome do usuário”. Toque sobre ela;

Por lá, você pode escolher entre a variedade de idiomas disponível no app e, então, digitar o seu pronome. Estão disponíveis as línguas português, inglês, francês, espanhol, alemão, indonésio, árabe, turco, persa, norueguês, finlandês, dinamarquês, holandês e sueco;

Há ainda a chave que determina se o seu pronome ficará disponível para todos os usuários ou apenas para seus seguidores. Ative-a ou desative-a de acordo com as suas preferências;

Em seguida, com todas as modificações feitas, basta tocar em “Concluir”.

Pronto, seu pronome será adicionado ao seu perfil.

