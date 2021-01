A informação é resultado de uma nova parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado: Acre: 3.985 (0,45%), Alagoas: 33.450 (1%), Amapá: 3.466 (0,40%), Bahia: 117.734 (0,79%), Ceará: 48.821 (0,53%), Distrito Federal: 33.317 (1,09%), Espírito Santo: 29.602 (0,73%), Maranhão: 31.953 (0,45%), Minas Gerais: 115.219 (0,54%), Mato Grosso do Sul: 16.775 (0,60%), Pará: 21.570 (0,25%), Paraíba: 18.750 (0,46%), Pernambuco: 63.180 (0,66%), Piauí: 19.226 (0,59%), Paraná: 99.973 (0,87%), Rio de Janeiro: 151.309 (0,87%), Rio Grande do Norte: 27.524 (0,78%), Rio Grande do Sul: 109.579 (0,96%), Roraima: 4.449 (0,70%), Santa Catarina: 48.733 (0,67%), Sergipe: 15.376 (0,66%) e São Paulo: 234.830 (0,51%).

Casos de covid no País

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h dessa quarta-feira (27).