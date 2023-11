Inter Campeonato Brasileiro: fora de casa, Inter perde de 3 a 0 para o Palmeiras

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Colorado tem como próximo adversário o Brangantino-SP no dia 26. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogando em São Paulo na noite desse sábado (11), o Inter perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, resultado que fez o Colorado cair uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ocupa agora o 12º lugar (43 pontos) e tem quatro rodadas até o fim do torneio para se distanciar de forma segura da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Brangantino-SP no estádio Beira-Rio, dia 26.

A situação do time comandado por Eduardo Coudet pode piorar neste domingo. Isso porque Santos (contra o São Paulo, em casa) e Corinthians (diante do Grêmio, em Porto Alegre) entrarão em campo com 41 pontos cada um: se ambos vencerem, o Inter cairá para a 14º colocação.

Confronto

O Inter iniciou a primeira etapa com um tentativa de ofensividade, porém voltou a desperdiçar oportunidades. Também buscou permanecer com posse de bola durante o maior tempo possível.

Enquanto isso, o Palmeiras passava a construir uma estratégia que levaria à vitória e, consequentemente, a liderança momentânea do Brasileirão (62 pontos), à frente dos 59 somados por Botafogo e Grêmio.

Com 30 minutos de bola rolando, os anfitriões passaram a construir jogadas de maior perigo, contado com a juventude do atacante Endrick e a movimentação dos meias Zé Rafael e Richard Ríos.

A defesa colorada tentou, mas não conseguiu segurar o ímpeto do agora candidato a bicampeão nacional. O Alviverde paulista se mostrou mais eficiente ao explorar as falhas do time visitante e acabou abrindo o placar ainda no primeiro tempo, com Zé Rafael aos 37 minutos.

Em vantagem de 1 a 0 no segundo tempo, o Palmeiras manteve o domínio da partida, sem que o Inter conseguisse reverter a desvantagem. Pelo contrário: levou mais dois gols. Endrick estufou as redes aos 13 minutos e Rony aos 42 minutos.

Ficha técnica

— Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Naves), Murilo, Mayke, Zé Rafael, Richard Rios (Fabinho), Raphael Veiga (Artur), Piquerez, Breno Lopes (Vanderlan) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

— Inter: Rochet, Bustos, Igor Gomes, Vitão, Dalbert (Nicolás Hernández), Johnny (Carlos de Pena), Aránguiz (Rômulo), Maurício (Pedro Henrique), Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

— Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (Fifa-PB).

