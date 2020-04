Leandro Mazzini No chão

Por Leandro Mazzini | 16 de abril de 2020

O fechamento dos aeroportos de Foz do Iguaçu (PR), Porto Seguro (BA) e de Fernando de Noronha (PE), desde meados de março, vai impactar fortemente na economia da população a partir desta semana. (Foto: Reprodução)

O fechamento dos aeroportos de Foz do Iguaçu (PR), Porto Seguro (BA) e de Fernando de Noronha (PE), desde meados de março, vai impactar fortemente na economia da população a partir desta semana. Os setores de turismo, eventos e hotelaria são os alicerces do comércio local e empregabilidade. As companhias aéreas que operam nos três destinos – entre os principais turísticos do País – só prometem voos para fim de junho, no melhor dos cenários. Foz e Porto recebiam até 10 voos diários – parte deles internacionais. Como a Coluna publicou, levantamento da ABEAR indica que caíram 95% os voos internacionais para o Brasil, e 75% os da malha aérea nacional.

Petróleo

A paralisação de todas as plataformas de petróleo da Petrobras em alto mar vai afetar diretamente 360 operários, mas o número – calcula a FUP – chegará a 10 mil funcionários.

Vem chegando

O presidente Jair Bolsonaro e seus principais ministros começam a preparar o Brasil para a reabertura na primeira semana de maio. Estão debruçados sobre – e começam a divulgar – dados oficiais do combate ao covid-19 que lhes blindam esse discurso.

Até ele

Até o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, citou ontem que a curva começou a achatar, por força popular, claro. A conferir os próximos capítulos.

A conta

A Justiça brasileira vai ficar com o saldo da conta depois que tudo passar. A enxurrada de ações de advogados criminalistas usando a pandemia para soltar seus clientes – e o afrouxamento do peso do malhete entre togados – está causando um efeito paralelo imediato nas ruas. É alto o número de assaltos e roubos nas cidades, e os dados serão apresentados pelas secretarias de Segurança até fim de maio.

Ao povo

A votação da MP do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo demorou quase 12 horas porque a oposição obstruiu as votações. “Mas aprovamos a medida que estimula a contratação de pessoas de 18 a 29 anos e também, com a emenda de minha autoria, pessoas acima dos 55 anos”, comemora o deputado Laércio Oliveira. Agora, o Senado.

Opção

O deputado estadual Campos Machado (PTB-SP) entregou ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ao governador João Dória pedido para reabertura gradual do comércio no Estado, em horários especiais – resguardadas as medidas de segurança salutar.

Pratos em casa

Pesquisa Galunion/Instituto Qualibest com 1.086 pessoas ( 83% em isolamento social), enviada à Coluna, indica que 93% fazem seu próprio alimento em casa; que os que pedem delivery estão mais preocupados com a ‘Higiene’ e ‘Limpeza’ do que ‘Sabor’ e ‘Preço’ – e optam por alimentos que já conhecem, como pizzas e hambúrguer.

Mais essa

O município de Paulista tem outro problema além da preocupação com o coronavírus. O prefeito Júnior Matuto (PSB) e o vice Jorge Carreiros (PV) estão em guerra depois que este rompeu com o alcaide. E o povo sofre na rua.

UnB em alta

O Grupo de Estudos em Empresarial e Arbitragem da Faculdade de Direito da UnB obteve resultado histórico no Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, deixando a federal entre as 64 melhores universidades do mundo no tema.

Fonseca

Morreu o ex-comissário de Polícia do Rio Rubem Fonseca. O escritor fica aí, nas estantes. E deixa leitores prisioneiros de suas boas páginas.

Memória

Aliás, o primeiro romance de Fonseca, “Os Prisioneiros”, foi lançado pela Editora GRD. de Gumercindo Rocha Dorea, um integralista, que vive em SP, hoje com 95 anos.

Nas rádios

Este repórter estreia amanhã como comentarista na Rádio Roquete Pinto FM (sextas, às 10h) e na Super Rádio TUPI FM (Sextas, às 19h) do Rio de Janeiro.

