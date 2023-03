Porto Alegre No combate ao Aedes aegypti, Porto Alegre realiza operação de bloqueio químico no bairro Mário Quintana

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é diminuir a infestação de mosquitos da dengue no perímetro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da diretoria de Vigilância em Saúde, realizará operação de bloqueio químico, com aplicação de inseticida, em ruas do bairro Mário Quintana. A ação está prevista para começar às 9h. Serão pulverizadas sete ruas, na totalidade ou em parte: Alberto Gália, Missioneiros, ruas Três e Cinco Vila Safira, Jorge de Lorenzi, Moçambique e Terezinha Leal de Oliveira. O ponto de largada da ação será a altura do número 105 da rua Alberto Gália.

O objetivo é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no perímetro. No bairro foram confirmados três casos autóctones de dengue. Na semana epidemiológica 10 – entre 5 e 11 de marçoa – a infestação vetorial no Mário Quintana foi classificada como alta no monitoramento do Aedes realizado pela prefeitura (confira neste link o resultado do monitoramento da SE 10).

De acordo com dados da vigilância epidemiológica da DVS, até o final da semana epidemiológica 10, foram notificados 394 casos suspeitos de dengue à vigilância epidemiológica de Porto Alegre, dentre os quais 37 casos foram confirmados entre moradores de Porto Alegre, sendo 23 autóctones. Dados epidemiológicos da dengue em Porto Alegre em 2023 podem ser acessados no primeiro Boletim Informativo da Dengue de 2023, lançado pela DVS/SMS nesta terça-feira, 14.

Na terça-feira, o bairro Cel. Aparício Borges teve operação de bloqueio químico após a confirmação de um caso autóctone da doença. A prefeitura tem realizado na Zona Leste, em especial nos bairros Vila João Pessoa e Vila São José, ações de bloqueio químico, com aplicação de inseticida, para diminuir o risco de transmissão viral nas regiões. As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), que coordena o trabalho de campo.

Pessoas que tiverem sintomas compatíveis com a dengue, como febre alta acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos devem procurar atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/no-combate-ao-aedes-aegypti-porto-alegre-realiza-operacao-de-bloqueio-quimico-no-bairro-mario-quintana/

No combate ao Aedes aegypti, Porto Alegre realiza operação de bloqueio químico no bairro Mário Quintana