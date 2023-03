Porto Alegre Pista de skate da Restinga será entregue revitalizada nesta quarta-feira

14 de março de 2023

A melhoria antecede a etapa do circuito brasileiro de skate. (Foto: PMPA)

A pista de skate da Restinga (avenida Economista Nilo Wulff, s/nº) será entregue revitalizada nesta quarta-feira (15). A melhoria, assim como ocorreu com a pista do IAPI, antecede a etapa do circuito brasileiro de skate – que ocorre nos dias 17,18 e 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba.

O evento integra as comemorações do Mês de Aniversário de Porto Alegre.

A intervenção na Restinga inclui reparos no piso e juntas de concretagem que apresentaram algum desgaste ou perda de material, além de uma revitalização com pintura da superfície das rampas e obstáculos.

A entrega da pista também envolve uma ação social com meninos e meninas dos projetos Pampa Skate Life e Orla Social Skatepark, além de skatistas profissionais, locais e influenciadores digitais.

O Gabinete da Primeira-Dama participa da atividade com a entrega de lanches e brindes para as crianças e a campanha Skate na Veia e Capacete na Cabeça, que tem a finalidade de incentivar o uso consciente de equipamentos de segurança para os atletas na prática do esporte.

“O skate é uma ferramenta de inclusão social capaz de aproximar jovens de diferentes idades, gêneros e classes sociais. Essa ação em parceria com o STU é uma oportunidade de aproximar o poder público e incentivar esses futuros atletas a praticarem o esporte com segurança”, afirmou a primeira-dama Valéria Leopoldino.

Programação:

– Sexta-feira (17)

9h20 às 13h35: Eliminatórias Street Masculino

13h40 às 19h: Eliminatórias Park Masculino

19h às 20h: Best Trick Monster Vision

– Sábado (18)

14h às 15h20: Semifinal Street Feminino

15h20 às 16h30: Semifinal Park Feminino

17h às 18h20: Semifinal Street Masculino

18h30 às 19h40: Semifinal Park Masculino

– Domingo (19)

11h às 12h: Final Street Feminino

14h às 15h15: Final Park Feminino

15h15 às 16h30: Final Paraskate

16h30 às 17h45: Final Street Masculino

17h45 às 19h: Final Park Masculino

19h às 20h: High Jump BV

20h: Premiação

Informações: de 17 a 19 de março no Skatepark da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O cronograma está sujeito a alterações.

