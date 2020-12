Magazine No Egito, suposto affair de Luan Santana recebe proposta de 500 mil camelos

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Franciny Ehlke contou em seu Instagram que enfrentou cantadas masculinas durante a viagem pelo Cairo Foto: Reprodução/Instagram Franciny Ehlke contou em seu Instagram que enfrentou cantadas masculinas durante a viagem pelo Cairo. (Foto: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke, modelo apontada como novo affair do cantor Luan Santana, está fazendo uma viagem pelo Egito e se deparou com situação inusitada. No Instagram, a influenciadora contou que recebeu muitas cantadas de homens e que enfrentou inclusive uma proposta com o dote de 500 mil camelos.

“Aqui os caras dão muito em cima”, começou ela, sendo completada pelo amigo. “Eles dão valor para as coisas por meio de camelos. Por exemplo: Um apartamento vale tipo três camelos. Cara, ele parou a Franciny e falou: ‘Você fale quinhentos mil camelos’.”, disse.

Apesar da situação inusitada, Franciny levou tudo com bom humor. “Quinhentos mil camelos, gente. Alguém dá mais?”, disse ela.

