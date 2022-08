Geral No Espírito Santo, polícia conclui que pai matou filho, e não o vizinho que ele apontou

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ricardo Coelho Rodrigues, de 7 anos, foi morto a tiros em Cariacica (ES) em 14 de abril de 2022. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu as investigações sobre a morte a tiros de um menino de 7 anos em Cariacica, no dia 14 de abril, e apontou o pai dele como o responsável em vez do vizinho da família. Segundo a corporação, o caso foi elucidado em maio pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no município, mas sua divulgação foi realizada apenas nesta sexta-feira (19).

Homicídio culposo

O pai de Ricardo Coelho Rodrigues foi indiciado por homicídio culposo “em razão da omissão da cautela de arma de fogo”, conforme disse o delegado Eduardo Khaddour em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. De acordo com Khaddour, foi a falta de cuidado que levou seu outro filho, um menino de 11 anos, a se apoderar do revólver e dispará-lo. O pai foi acusado ainda de fraude processual por ter alterado a cena do crime para “se eximir da responsabilização”. Agora ele é réu do processo ao qual responde em liberdade, acrescentou Khaddour.

Sem participação

“No curso das investigações, ficou constatado que o vizinho da criança não teve nenhuma participação no crime, ficando demonstrado que foi apontado como autor pelo genitor da vítima com o único propósito de se eximir da responsabilidade criminal”, afirma a polícia em comunicado.

Casa depredada

Segundo o portal local A Gazeta, o vizinho que inicialmente foi acusado pelo pai de Ricardo como o autor dos disparos teve a casa depredada por moradores revoltados com a morte do menino. Além disso, à época dos fatos, o portal de notícias G1 informou que o pai de Ricardo chegou a passar mal quando soube que o filho tinha morrido. A criança tinha sido socorrida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Três tiros

Ricardo foi atingido por três tiros enquanto estava na varanda de casa. A família disse num primeiro momento que o vizinho teria atirado na criança, mas não foram encontrados quaisquer indícios que corroborassem esta versão. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral