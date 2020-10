Grêmio No fim da janela de transferências, Porto tenta mais uma investida por Pepê

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 6 de outubro de 2020

Nesta terça-feira (6), se encerra a janela de transferências para o futebol português, e isso pode ter reflexos no Brasil. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o Porto segue tratando Pepê como prioridade e estaria disposto a aumentar a proposta para €20 milhões (cerca de R$130 milhões).

Anteriormente, a proposta feita pelo jogador foi de €15 milhões (cerca de R$ 99 milhões). No entanto, a diretoria tricolor nega ter recebido contato do time europeu. Além disso, o Grêmio garante que a jovem promessa não será vendida neste momento, permanecendo no clube até pelo menos o final da temporada.

Em agosto deste ano, o tricolor renovou o contrato do atacante até 2024. O Grêmio é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio